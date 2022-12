Aconto-panik: Gaskunder i kø

Tusindvis af danskere med gasfyr har siddet i elektronisk kø hos distributionsselskabet Evida i dag for at taste deres aktuelle måleraflæsning

- Den aflæsning, du tilbydes nu, er en ekstra aflæsning og en ekstra opgørelse, så du kan se effekten, hvis du har sparet på gassen siden seneste aflæsning.

- Det er helt frivilligt, om du vil benytte dig af muligheden. Din årsaflæsning og -opgørelse til foråret kommer stadig, som den plejer.

Vi bruger din aflæsning

- Ud over at lave en opgørelse af dit forbrug, bruger vi din aflæsning til at beregne dit forventede årsforbrug.

Evida kan ikke sige præcist, hvor mange kunder, der har benyttet sig af muligheden for en ekstra-aflæsning i dag. Men kl.11 var der mere end 1000 kunder i kø. Screenshot.

I siger det er for at hjælpe

Sådan skriver Evidas kundeservice via Facebook til Karina G, der er en af de mere end 370.000 danske gasfyrsejere, der lige nu er ramt i vilde prisstigninger. Og som er bange for om de betaler for meget til deres gasselskab.

- Hvad er logikken i det her. I skærer ca. 3 måneder af et aflæsnings år og siger det er for at hjælpe.

- Gassen er blevet dyrere ja, men den skal stadig til samme adresse, gennem de samme rør, som ikke ligger længere væk, skriver Carina, men Evida vil nu sende de helt aktuelle forbrugsaflæsninger til gasleverandører som f.ex. Andel og OK. Der så kan tilpasse deres aconto-regninger:

Planen er aflæsninger hver tredje måned

- Så har du sparet på gassen, vil en aflæsning betyde, at du får acontoregninger fremover, som stemmer bedre med dit faktiske forbrug, skriver Evida på Facebook, hvor Lotte G stiller det her spørgsmål:

- Bliver der kvartalsafregning fremover?

Og ja, svarer Evida:

- Det er planen, som vi arbejder på i samarbejde med gasleverandørerne.

