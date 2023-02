Aconto-skandale: Gaskunde får 26.000 tilbage

Nogle danskere har optaget lån for at betale efterårets skyhøje gasregninger - og andre er endda flygtet(flyttet) fra deres gasfyr. Men nu viser det sig, at mange af regningerne var alt alt for høje

- En kombination af faldende priser på naturgas og et lavere forbrug betyder, at nu er der penge på vej til de mange, der har benyttet sig af distributionsselskabet Evidas tilbud om en ekstraordinær aflæsning.

Sådan skriver Andel Energi om de 80.000 gas-kunder, der havde afleveret deres aflæsning efter et barsk år med gas-panik pga Putins invasion af Ukraine.

Der er sparet meget

Det var Evida - der står for gasledningerne i Danmark - der åbnede op for at kunder kunne lave en ekstraordinær aflæsning, så der kom bedre overensstemmelse mellem betaling og forbrug. I alt 205.000 danskere aflæste deres gasforbrug - det svarer til mere end hveranden gaskunde.

- Der er sparet meget på gasforbruget.

- Og Andel Energi ser et cirka 30 procent lavere forbrug end normalt.

12000 - og 26000 kr retur

- I gennemsnit skal kunderne (80.000) have 4200 kroner retur eksklusive distribution og afgifter.

- Det er jo alt i alt super gode nyheder, og vi glæder os til at sende pengene retur til kunderne, skriver Andel Energi til nationen!, men flere har fået en del mere:

- Andel Energi har lige meddelt, at vi den 6. marts skal have 12.159,62 tilbage i for meget opkrævet acontobeløb for naturgas.

- Det er godt nok voldsomt. For bare nogle kvartaler.

- Tænk på alle dem, som har måttet indefryse betalingerne. Optage lån, bruge friværdien til høje omkostninger og renter. De menneskelige omkostninger. At sidde der, og ikke have penge til at betale sine regninger.

- Det er helt utilstedeligt og kynisk, skriver Gerner J. i en kommentar på Facebook-om den store aconto-skandale, hvor han også opfordrer til at nogle politikere ser på det han kalder et 'samfundsskadeligt forhold', men hvad tænker du?

