Aconto-trick: Regning ottedoblet

- Hej.

- Vi har været tilfredse kunder hos Blue Energy i flere år og rykkede også abonnementet med fra vores lejlighed i København til vores hus på landet.

Misbrugsgrænse

- 4. marts modtager jeg en mail hvor de advarer om ændrede priser pga Ruslands invasion af Ukraine. Pga de stigende priser ændrer de vores fastsatte abonnement til et 'fleks'-abonnement. De garanterer i mailen fortsat billig strøm.

- 8. marts modtager jeg sms om at vi har overskredet vores 'misbrugsgrænse', hvorfor de må ændre vores abonnement (igen?)..

Vi kan ikke komme igennem

Sådan skriver AD til nationen! om det hun mener må Danmarks suverænt dyreste elselskab, Blue Energy. AD har læst at andre kunder også er rystede – det har hun læst på Trustpilot - og det hun og andre klager over er, at aconto-prisen pr. kilowatttime på seneste regning er sat til 6 kroner og 83 øre.

Hendes brev – som nationen! har bedt Blue Energy om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- I dag modtager vi vores regning for marts og den er på 8160 (8365kr med alle omkostninger). Til sammenligning var vores regning måneden før på 1038kr, med et højere forbrug.

Forbruget ser også mystisk ud

- Vores forventede årlige forbrug er også steget med 4000kWh fra den ene måned til den næste. Selvom vores forbrug i denne måned var mindre end måneden før.

- Deres chat svarer ikke og vi har indtil videre ikke kunne komme igennem på telefon eller få svar på mail, skriver Anna, og nationen! har spurgt Blue Energy, hvorfor de har sat så høj en pris – og om de kan love, at de ikke går konkurs, når da har modtaget de høje aconto-indbetalinger fra kunderne.

Der er fundet en løsning

Blue Energy har sendt dette svar:

- Vores kundeambassadør har haft dialog med kunden, hvor der er fundet en tilfredsstillende løsning.

- Vi anser udfordringen for kunden som enkeltstående og dermed ikke noget generelt for vores kunder.

- Vores acontopriser fastlægges i begyndelsen af måneden med udgangspunkt i de priser, som vi kan købe strømmen til hos vores energileverandør. Vores leverandør stiller hver dag priser for de kommende måneder.

- Prisindikationerne er baseret på markedsforventninger og (er) priserne ekstremt volatile – også på tværs af døgnet.

Vi regner med overskud

- Da vi fastsatte acontopriser for april måned i marts, var disse meget høje. Men da vores salgspris følger markedspriserne, kan vi ikke forsvare, at spekulere i fremtidige fald eller stigninger – vi fastsætter prisen på markedsforventninger.

- For os som elselskab er det vigtigt, at vi opkræver kunderne aconto det vi forventer, at de forbruger, dvs. både pris og mængde. Vores kunder bliver ofte meget utilfredse, hvis vi har opkrævet dem for lidt for lidt og de dermed får en efterregning.

- Vi forventer at aflægge et regnskab for 2021 med et tilfredsstillende overskud og en betydeligt styrket egenkapital i forhold til 2020, skriver BlueEnergy, men hvad tænker du?