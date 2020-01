Adam ærgrer sig: Kommunen betaler husleje på 45.000 kr.

Min kommune har vurderet, at jeg kan bo på det her bosted – og de har foreløbig betalt 125.000 kr. for to en halv måned. I en lejlighed, hvor jeg i den grad ikke kan tåle at bo, skriver Adam R.

- Jeg hedder Adam og er lydallergiker. Jeg er overfølsom overfor alle tilstande, der genererer lydbølger.

- Det er f.ex. emhætte-udsugning, varmepumper, oliefyr, tog, busser og f.eks. også supermarkeder (især køleafdelingen).

- Har aldrig ro. Får aldrig søvn. Og får ingen hjælp fra staten.

- Faktisk bliver jeg straffet efter straffeloven for at have dette lyd allergi problem. For at have henvendt mig til den offentlige forvaltning og bedt om hjælp.

- Jeg har fået en behandlingsdom for at være allergiker og for at have søgt samfundet om hjælp mod denne allergi.

Jeg kan ikke bo i lejligheder

Sådan indleder Adam R, som nationen! har stiftet bekendtskab med i indlæg som Adam smadrer sin lejlighed: Kommunen giver mig for mange penge (200 kommentarer), 'Systemet krænker mine rettigheder(355 kommentarer) og 'Fuck flok-kulturen' (344 kommentarer), et brev om de problemer, han har med kommunen.

Adam - som har været på førtidspension siden 1986 - er nemlig overfølsom over for infralyd - lydbølgerne, som kun meget få kan høre. Og i snart 30 år har han kæmpet for at få hjælp af systemet, som har svaret igen med at idømme ham to behandlingsdomme og efterfølgende tvangsindlægge ham.

Jeg har brug for et hus

Lige nu er han placeret på et bosted i København, som koster ganske mange penge - og de penge synes han kunne bruges bedre. Hans kommune har fået mulighed for at kommentere hans klage - de vil hverken be- eller afkræfte noget. Adams brev fortsætter nemlig således:

- Jeg mangler en bolig.

- Et hjem, et sted hvor jeg kan have mit private liv i fred og ro. En bolig, hvor jeg kan have en daglig søvnrytme.

- Jeg kan ikke bo i lejligheder eller hvor andre folk bor. Et hus er det jeg har brug for.

- Uden radiatorer men med el-varme og evt. også en brændeovn.

Det kunne være et loftsum i en fabriksbygning

- Det kunne også være et loftsrum i en fabriks bygning, hvor jeg kan lave min kunst og høre musik uden at nogen bliver generet af det.

- Musik er nødvendigt for at modvirke lydtryk - lidt ligesom en paraply i regnvejr.

- Samme princip kan bruges mod de uhørte men brummende rumlende skærende vibrerende lyde, som trænger ind i mig og skader mig fysisk.

- Som det er nu – her hvor jeg bor i København - sover jeg kun hver anden eller hver tredje dag - og vågner hver gang med voldsomme fysiske symptomer, som følge af den konstante påvirkning af lydbølger.

- Det er min kommune, der har vurderet, at jeg kan bo her på det her bosted – og de har foreløbig betalt 125,000 kr for to en halv måned. I en lejlighed, hvor jeg i den grad ikke kan tåle at bo.

Det kommunen tilbyder er alt det, det ikke skal være

- Det vidste kommunen udmærket, men ved at henvise til loven, har kommunen kun fundet uegnede steder til mig.

- Alle stederne er præcis, som de det ikke skulle være.

- Grunden til at jeg overhovedet sagde ja i første omgang, var fordi min krop fysisk ikke kunne kunne mere.

- Men det er et lydhelvede.

- Hjælp mig, samfund, skriver Adam, der har lejligheden en god måned mere, men hvad tænker du?