Adam smadrer sin lejlighed: Kommunen giver mig for mange penge

- Jeg fik valget mellem gaden eller en tvangsbolig på Lolland.

- Men jeg vil for det første ikke bo på Lolland og for det andet, så er den bolig – som nu er smadret og som koster 8000 pr måned i leje – helt ubrugelig, da mit sociale lydproblem er så massivt tilstede her.

Vil ikke have alle pengene på én gang

Sådan indleder Adam R, som du muligvis kan huske fra frustrerede nødråb som 'Systemet krænker mine rettigheder(355 kommentarer) og 'Fuck flok-kulturen' (344 kommentarer), et brev om de problemer han har med Guldborgsund Kommune.

Adam - som har været på førtidspension siden 1986 - er nemlig overfølsom over for infralyd - lydbølgerne, som kun meget få kan høre. Og i snart 30 år har han kæmpet for at få hjælp af systemet, som har svaret igen med at idømme ham to behandlingsdomme og efterfølgende tvangsindlægge ham.

Kan ikke bo i almindelig lejlighed

Adam blev senest udskrevet i 2012, men fordi han ikke kan tåle lyde, så kan han heller ikke bo i de 'almindelige' lejligheder, som kommunerne kan tildele folk, Og derudover er han også vred over, at han får udbetalt alle sine penge på én gang, selv om han bedt kommunen om at dele pengene op, og give ham dem én gang om ugen:

- Jeg kan Ikke komme igennem til Guldborgsund Kommune som partout fastholder mig i kaos.

- Det er årsagen til den smadrede lejlighed.

Smadrer alt i frustration

- Alene de sidste 3 måneder har det kostet forvaltningen over 25.000 kr, som de har brugt på at reparere lejligheden.

- Og så kommer den store reparation når jeg endelig skrider fra tvangsboligen, for så er det hele lejligheden der skal repareres.

- Alt er smadret. Jeg mener hvor skulle jeg ellers gøre af min frustration

- Kommunen kontrollerer også mine penge, men de giver dem til mig på én gang, selv om meningen er, at jeg skal have dem på en anden måde (hver uge)for at kunne fungere med det.

Vil gerne selv finde en permanent bolig

- For mig og skatteborgerne giver det her ikke mening, andet end som spildudgift.

- Systemet får nada tilbage andet end flere og flere udgifter - som ihvertfald ikke kommer mig til gode.

- Jeg kunne godtnok have fået megen bolig for de penge, indtil jeg fandt noget permanent, men det vil de ikke hjælpe med.

- De vil kun hjælpe med at fastholde mig i det her, som ødelægger mig, skriver Adam R., der håbede, at hans brev til nationen! kunne have fået kommunen til at reagere. Men kommunen - som har læst brevet og set billederne fra lejligheden - vil ikke over for nationen1 svare på, hvorfor de tvinger ham ind i en bolig, han ikke vil have og hvorfor Adam han ikke kan få penge hver uge i stedet for hver måned.

Kommunen: Udtaler os ikke i konkrete personsager

- Tak for din mail og muligheden for at kommentere indlægget. Vi kan ikke udtale os i konkrete personsager, og vi har derfor ikke mulighed for at kommentere det, som borgeren giver udtryk for, skriver Guldborgsunds vicecenterchef på socialområdet/kvalitetssikring Flemming Nielsen nemlig, men hvad tænker du?