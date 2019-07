Adgang forbudt i stor skov: Jysk ulv med sekslinger skal have ro

Vildtkameraer i Stråsø Plantage – et af landets største skov- og hedearealer - har filmet seks nyfødte ulve. Og derfor er 275 hektar af skoven nu lukket af for mennesker.

- Fantastisk at det dyr er vigtigere end mennesker, der vil opleve naturen.

Sådan skriver Jesper N på Dagbladet Holstebro Struers Facebook-profil om det adgangsforbud, den lokale skovrider har indført i et 270 hektar stort område i Stråsø Plantage. Og Jesper er langt fra den eneste, der synes der bliver taget for meget hensyn til ulvene, når mennesker nu kun må færdes på de anviste stier:

Danmark er åbenbart for lille?

- Jeg undres.

- HVIS nu Danmark er stort nok til ulve, OG hvis ulve ikke er farlige på et eller andet plan, hvorfor så ændre planlagte ruter i et orienteringsløb, (som ellers plejer at være i området), og efterfølgende spærre området af for folk?

- Er Danmark måske alligevel ikke stor nok, spørger Conny G i sin kommentar, mens Bjarne K - der har fået 7 likes for sit bidrag til ulvedebatten - synes 'adgangforbudt'-for-mennesker-beslutningen er helt ok:

- De skal have ro og fred.

- De skal være her, skriver Bjarne.

Skovrider: Besøgene skal holde sig til bestemte veje

På Naturstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om adgangsbegrænsningen, som kun gælder i selve skoven i et 275 hektar stort område. Og skovrider Poul Ravnsbæk forklarer samme sted, at der tidligere har været ulveunger i området:

- De små hvalpe er stadig meget sårbare over for forstyrrelser.

- Derfor er vi selv gået stille med dørene om, hvor kuldet befinder sig, ligesom vi gjorde for to år siden, da et andet par ynglede i området.

- Vi oplever nu en stigende interesse for at opsøge ulvehvalpene, og vi har erfaret, at der bliver delt information om, hvor de befinder sig.

- Det er en særlig situation, som kan påvirke ulvehvalpene, og derfor skal besøgende i den kommende tid holde sig til bestemte veje, hvis man vil gå en tur i området, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Vestjylland, men hvad siger du?