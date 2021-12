Adressefusk: 80-årig skal betale 253.501 kr.

- Tja ... man kan spørge sig selv, om det måske var den måde, han kunne få mad på.

- Med de pensioner de ældre får.

Afsløret af elmåler og hvidevarer

Sådan skriver Marianne N. i en af de kommentarer, der er skrevet på Folketidendes Facebook-profil om en nu 80-årig mand, der netop er dømt for socialt bedrageri i Retten i Nykøbing.

Kommunen betalte 1500 - snydelejeren fik de 1000

Efter rettens mening har manden nemlig i næsten tre år lejet et værelse ud til en mandlig kontanthjælpsmodtager, der slet ikke boede der. Og modtaget 1500 kr. fra kommunen i leje, som dog blev 'delt' med lejeren, så lejeren fik de 1000 kr.

Lejeren - som havde brugt mistænkelig lidt strøm og købt hvidevarer til ekskonens adresse - indrømmede, før han døde, at han havde bedraget systemet, som retten takserer til seks måneders betinget fængsel til den 80-årige udlejer - der også skal betale 'erstatning' til kommunen på 253.501 kr.

Det var konen

Manden - der har anket dommen - sagde i retten, at han ikke anede noget om bedrageriet, men forklarer at hans nu afdøde kone må have stået for det. Og Marianne N er ikke den eneste af Folketidendes Facebook-venner, der synes, retten er lige skrap nok:

- 253.501 kr. i socialt bedrageri, begået af en 80 årig mand.

Fjern gensidig forsørgerpligt

- Sikke en fangst, skriver Georg P, der mener, at politikerne snyder meget mere. Og Peter E mener, at hele sagen viser, at der er noget galt med reglerne.

- Hvis man nu fjernede den gensidige forsørgelsespligt, ville man helt undgå den slags sager.

- Det er den mest uretfærdige lov, der er lavet, og den er medvirkende til, at det ikke kan betale sig at arbejde, hvis man bor sammen med en pensionist, skriver Peter, men hvad siger du?