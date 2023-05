Advarer: De er rigtig vrede

- Nu skal folk lige tænke på, at det er kun tilkørsel til motorvejen vi lukker ned. Og ikke afkørsler.

- Så det vil sige to biler på hver tilkørsel - en syd på og en nord på, hele Danmark igennem.

Sådan skriver Jan K. i en af de kommentarer, der er skrevet på Facebook-siden 'Opråb' - en side, hvor vrede chauffører lige nu diskuterer, hvordan aktionen d. 15. skal foregå.

Håber de trækker forslaget tilbage

Chaufførerne vil lukke Danmark i protest mod de nye regler, der træder i kraft 2025 - og betyder at kørsel i lastbiler skal overvåges og koste afgift (i snit 1,30 kr) for hver kilometer, der bliver kørt på de 10.900 kilometer asfalt, der hører til statsvejnettet (og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik, samt offentlige veje i miljøzoner).

Annonce:

- Vi håber, at politikerne trækker forslaget tilbage og indgår i en dialog med de forskellige erhverv for at lave noget, der kan bruges.

Regeringen fatter det ikke

- Vi vil gerne være grønne, de skal bare lytte til os, så det bliver lavet på en måde, der er til at håndtere, siger chauffør Benny Nielsen til Nordjyske, mens branchedirektør i Dansk Industri Transport, tidligere Venstre-minister Karsten Lauritzen, frygter at demonstrationen gør mere skade end gavn:

- Jeg forstår ved Gud godt, at der er transportvirksomheder og chauffører, der er fristet af at gå videre, men man gør branchen en bjørnetjeneste, hvis man gør ting, der er ulovlige eller begår civil ulydighed, skriver han.

Povl B. - der deltager i debatten på Nordjyskes facebook-profil - ikke synes der skal afgift på vognmænd:

- Uden dem ville landet gå i stå...

- Det virker som om regeringen slet ikke er klar over, hvor stor betydning lastbiler har i samfundet, og det er uhyggeligt at den lille selvstændige i Danmark, skal betale mere og mere i afgifter og skat, mens regeringen bruger løs, uden at tænke over hvor pengene kommer fra, skriver Povl, men hvad mener du?