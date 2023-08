Advarer: Hvide striber kan være fortid

- Først fløj American Airlines 70 testflyvninger, hvor de brugte Googles AI-baserede forudsigelser og krydsreferencer fra Breakthrough Energys open source-kontrail-modeller, for at undgå højder, der sandsynligvis vil skabe kontrail (hvide striber).

- Efter disse testflyvninger analyserede vi satellitbillederne og fandt ud af, at piloterne var i stand til at reducere de hvide striber med 54 %.

- Dette er det første bevis på, at kommercielle flyvninger bevisligt kan undgå kontrails (hvide striber) og derved reducere klimapåvirkningen.

33 procent mindre opvarmning uden striber

Sådan skriver Google i et Google Blog-indlæg om de hvide striber på himlen, der kommer når vanddamp fra fly, der flyver i stor højde (6-10km), fryser til iskrystaller.

Som regel forsvinder striberne efter kort tid, men under nogle atmosfæriske forhold, kan de blive hængende i timevis. Og skubbe på den globale opvarmning.

Helt afgørende ... men

Faktisk har FNs klimapanel IPCC ifølge Google anslået, at en tredjedel af flytrafikkens klimapåvirkning kommer fra de hvide striber, og opdagelsen har straks skabt nervøsitet i flere klima-organisationer. For selv om flyene i forsøget har brugt 2 procent mere brændstof på at undgå de områder og luftlag, hvor der dannes hvide striber, så er resultatet så markant, at man frygter at flybranchen nu vil skrue op for antallet af flyvninger:

- Det er helt afgørende, at vi tager fat på de klimaødelæggende virkninger af de hvide striber.

- Men det skal straks ledsages af en hurtig reduktion af lufttrafikken, siger Hannah Lawrence fra Stay Grounded, et globalt netværk, der fremmer klimavenlige alternativer til flyvning til Euronews, men hvad siger du?