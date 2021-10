Advarer: Julefrokost-problemer

- Man burde måske kigge indad og spørge, om det måske skyldes, at lønnen ikke har fuldt udviklingen de sidste 20 år.

- Ergo er chaufførmanglen i min optik selvforskyldt.

Kolding: Klar til at ansætte 25

Sådan skriver Karsten D. i en kommentar på Jydskevestkystens Facebook-profil om den massive mangel på taxa-chauffører, der - som du måske har læst her på nationen! - betyder, at folk venter timevis på at få at få en vogn hjem fra festen:

Sure bodega-ejere: Det kan ikke være rigtigt

- Hvis vi havde omkring 25 chauffører, som ønskede at starte i Kolding, ville de kunne få et job i næste uge.

- Så har jeg ikke sagt for meget, siger Taxa Syds administrerende direktør, Tadzudin Kasami, til avisen, der også kan fortælle, at lønnen i Taxa Syd ligger på 23.800 pr. måned - plus bonus på 48 procent af det, man tjener.

Esbjerg: Ring dagen før

I Esbjerg mangler der p.t. 12-15 mand til aften og natkørsel, og den lokale taxa-formand forudser uendelige ventetider, når folk skal hjem fra julefrokosterne, der snart begynder. Han opfordrer derfor folk til at booke en vogn allerede dagen før festen.