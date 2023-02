Advarer: Kunder får 1300 millioner kr. retur

Statens gasdistributionsselskab Evida har opkrævet for mange penge fra kunderne og kan de fortælle, at mandag d. 6. marts er store tilbagebetalingdag. Men Jakob H. advarer mod at bruge pengene

- Over 200.000 gaskunder har gjort brug af Evidas tilbud om at lave en ekstra frivillig aflæsning.

- Disse kunder får den 6. marts i gennemsnit cirka 2.500 kroner tilbage fra Evida for distribution og afgifter til staten.

Afgift og tarif for en halv milliard

Sådan skriver Evida til nationen! om det gigantiske beløb - samlet mere end en halv milliard kroner - der er opkrævet for meget i tariffer og afgifter i 2022. For hver kubikmeter betaler kunderne nemlig mere end 4,50 krone i tarif og afgift. Og når kunderne så ikke bruger lige så meget gas, som Evida troede, så skal der altså betales tilbage.

Aconto-panik: Gaskunder i kø

Samlet får kunderne cirka 1300 millioner/1,3 milliarder retur

- Hertil kommer tilbagebetaling fra kundernes gasleverandør for selve gasforbruget, der svingende en del sidste år, skriver Evida videre, og de tre store gasleverandører Andel Energi, Norlys og OK har oplyst at deres kunder i snit skal have fra 3700 til 4200 retur.

De 205.000 gaskunder, der har benyttet sig af muligheden for at lave en ekstra aflæsning, for at få bedre sammenhæng mellem forbrug og betaling, skal altså samlet have cirka 1,3 milliard kroner retur. Og selv om det selvfølgelig er rart at få sine penge tilbage, så advarer Jacob H. i en mail til nationen! mod at bruge pengene:

Gas-succes: Overskud på 1000 mia

Ta' den Putin: Gas til 350.000 boliger

Frygter kæmpe ekstraregning

- Jeg har svært ved at forstå, at de udbetalte penge (fra gasselskaberne) ikke er som at tisse i bukserne for at holde sig varm.

- Min påstand vil være, at de kunder der har fået penge retur, kommer til at få en kæmpe ekstra regning når næste periode opgøres.

- For mit eget tilfælde har jeg fået besked på, at jeg får 5000 kr retur.

- Jeg har betalt aconto fra 1/5-31/12 for 1026 m3.

Konklusion: Yderst dumt at bruge dem

- Men i og med, at det har været hen over sommeren har mit forbrug selvfølgelig ikke været så højt.

- Det har kun være lige omkring 550 m3. Men skyldes jo også, at mit forventede forbrug 1/1-1/4 er lige så højt som for de resterende 9 måneder til sammen.

- Så min konklusion er, at jeg har fået nogle penge retur, men det vil være yderst dumt at bruge dem, for regningen kommer senere, skriver Jacob H., men hvad tænker du?