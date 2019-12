Advarer mod T. Hansen: Deres vare er skyld i P-bøde

- Jeg har i august 2019 købt en p-watch fra Nano Park med en levetid på batteriet på ca 2 år (siger de).

- Jeg har nu modtaget en p-bøde, d. 29/11-19.

- Den står og blinker kl. 12:00, selvom klokken er 21 om aftenen og jeg parkerede kl. 19.

Tjekker næsten hver gang

Sådan indleder Enya C et brev til nationen! om at være i god tro, og føle at man har en god sag – og så blive afvist. For Enya mente jo, at den P-bøde han fik forleden ville være en ren ekspeditionssag for T-Hansen eller firmaet bag den automatiske P-skive. Men næ nej. Hans brev – som både T Hansen og firmaet bag Nanopark har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg ringer dagen efter til T-Hansen, som siger, at Nano Park ikke har forsikring ved bøder, så det skal jeg selv betale.

- T-Hansen vil gerne give mig mine 79 kr. tilbage for produktet, hvis jeg er utilfreds.

- ’Gu’ fanden er jeg da utilfreds’, siger jeg til ham, da jeg ikke syntes, det kan være rigtigt, at det skal være sådan.

- Jeg tjekker næsten hver gang når jeg parkerer, men denne gang gjorde jeg ikke.

Øv for T-Hansens kunderservice og Nanos produkt

- Jeg vil gerne advare andre mod T-Hansens “kundeservice” og Nano Parks dårlige produkt, så der ikke er andre som vælger, at købe dette produkt fra T-Hansen.

- Nano Park er ikke til at opdrive, da de hverken har en mailadresse, telefon nummer eller hjemmeside som eksisterer, skriver Enya.

nationen! har kontaktet T Hansen, der mener, at det er producenten af den batteridrevne P-skive - Needit - der skal svare på Enyas klage. Og derfor har CEO i Needit Denmark ApS, Peter Vikkelsø Skou, sendt dette meget grundige svar til Enya:

Der står i manualen at P-afgifter ikke refunderes

- Nanopark ejes af Zyztech ApS. Står også i manualen til Nanopark.

- Der står i manualen at Nanopark & Zyztech ApS ikke refunderer P-afgifter.

- Nanopark er ikke løbet tør for strøm, som kunden skriver, hvis den var det, ville Nanopark jo ikke samtidig kunne vise klokken 12:00 i displayet, så ville displayet være sort uden visning af parkeringstidspunktet.

- Batteriet holder i cirka 2 år som beskrevet i manualen. Nanopark bruger 1 styk standard Lithium batteri CR2032.

- thansen tilbyder at bytte produktet eller give kunden pengene tilbage, hvilket er helt efter bogen inden for garantiperioden på 2 år.

Har ikke fået mulighed for at se produktet

- Om produktet har fejlet grundet brugerfejl, installationsfejl eller fabrikationsfejl ved vi ikke, da vi ikke har fået produktet ind, så vi har kunnet kigge på det.

- Kunden har købt en elektronisk p-skive af mærket Nanopark til 79,95 kroner inklusiv moms og har fået en P-afgift på 795,00 kroner.

- Altså har produktet kostet en tiendedel af P-afgiften, som kunden vil have thansen eller producenten bag produktet skal dække.

- Det er forståeligt at det er træls med en P-afgift det kan vi alle forholde os til, men der står i manualen at vi ikke dækker P-afgifter.

- Ifølge kunden har produktet virket upåklageligt da kunden jævnligt har tjekket produktet ved parkering, men lige præcis den dag hvor kunden ikke tjekkede produktet fik kunden en P-afgift.

Generelt er kunderne glade for Nanopark

- Igen - vi har ikke haft produktet inde for fejlfinding, kunden har ikke givet os denne mulighed men vælger at skrive til nationen!, hvilket kunden selvfølgelig har sin gode ret til.

- Nanopark er et fint produkt som kunderne generelt er glade for.

- Vi kan selvfølgelig ikke fraskrive os, at der ikke kan forekomme fejl på nogle af dem, det er elektronik, hvorfor kunden også er blevet tilbudt at få pengene retur.

- Kunden kan ikke få en livsgaranti mod aldrig at få P-afgifter mere ved at købe et produkt til 79,95 kroner inkl. moms.

Colgate er heller ikke ansvarlig for huller i tænderne

- Colgate udsteder jo heller ikke en garanti til alle deres kunder, at hvis de bruger Colgate hver morgen og hver aften, så vil man aldrig kunne få huller i tænderne.

- Det kan ske, ikke ofte, men det kan ske at selvom man bruger produktet Colgate korrekt, at tandlægen alligevel én dag finder et hul.

- Præcis kan det også ske at man får en P-afgift, selvom det sjældent sker, så kan det ske ved Nanopark installeret i bilen.

- Kunden skal huske på, hvor mange p-afgifter man har sparet ved brug af én elektronisk p-skive, da man ikke risikerer at glemme at stille sin manuelle p-skive, skriver CEO'en, men hvad tænker du?