Advarer: Sku' skamme sig

- Det her er soleklar politisk indblanding.

- De sku' skamme sig.

Valget er afgørende for Europa

Sådan skriver Patrick S. i en af kommentar på den franske avis Le Mondes Facebookside om et debatindlæg fra den tyske kansler Olaf Scholz, den spanske statsminister Pedro Sanchez og den portugisiske statsminister Antonio Costa. Indlægget - det også er bragt den spanske avis El Pais, handler nemlig om præsidentvalget på søndag. Og de tre herrer er enige om at Marine Le Pen, ikke skal vinde:

- Valget, som det franske folk står over for, er afgørende for Frankrig og for os alle i Europa.

Demokratri vs højerekstremisme

- Det er valget mellem en demokratisk kandidat, som mener, at Frankrig er stærkere i et magtfuldt og selvstændigt EU, og en højreekstremistisk kandidat, der åbent støtter dem (læs: Putin red), der angriber vores frihed og vores demokrati (og de) grundlæggende værdier, som kommer direkte fra den franske oplysningstid, skriver de tre regeringsledere blandt andet.





De er nervøse

Og Patrick er langt fra den eneste, der synes at andre landes regeringschefer, skal blande sig uden om valget i Frankrig:

- Vi er ligeglade med hvad de mener.

- De bor ikke i Frankrig, skriver Delphine B, og Eric T. er heller ikke begejstret - selv om han godt forstår de udenlandske politikeres behov for at blande sig:

Frankrigs interesser først

- Det er helt klart, at de nervøse ved udsigten til at sidde til forhandlinger med Marine Le Pen.

- Hun vil sætte Frankrigs interesser i front, skriver Eric, men hvad tænker du?