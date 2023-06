Advarer Ukraine: Nyt europæisk storrige

- Det vil være en katastrofe.

Sådan siger en EU-embedsmand, der under løfte om anonymitet, har talt med mediet Politico om et Europa med et nyt 'østrig-ungarnsk storrige' i midten.

Valg i 2024 - og i efteråret

En slags politisk union baseret på nationalisme, anti-migration og lige nu mest alvorligt: En pro-russisk tankegang.

I Østrig handler det om Herbert Kickls popularitet. Han er nemlig favorit til at blive sit lands næste leder - og Europas næste store hovedpine med sit ret så højreekstreme Frihedsparti.

Vil trække støtten til Ukraine

Kick skabte konstant overskrifter, da han var indenrigsminister i 2017-2019. Og mistede posten, da partiet blev afsløret i samtaler med en angiveligt russisk kvinde, der blev tilbudt gyldne statslige kontrakter, hvis hun købte en stor, østrigsk avis og sikrede pæn omtale af FPÖ.

Der er valg i Østrig næste efterår, men allerede til september er der valg i nabolandet Slovakiet, hvor der også er tegn på en populistisk genoplivning.

Det pro-russiske parti Smer-SD - der har lovet at stoppe militær-støtte til Ukraine hvis de vinder - fører målingerne. Og endelig er der Ungarn, hvor Victor Orban sidder stærkt på magten. Og ikke er bange for at vise uenighed med EU, når det handler om f.ex. asylsøgere - og sanktioner over for Rusland.

