Advarer: Vindmøller for 1200 milliarder

Regeringen har sendt mere end tre milliarder kroner til udvikling af grønt brændstof, PtX, siden 2019. Søren og Ib har kigget på den nyeste aftale fra 15. marts - og de er ikke imponerede, og frygter at prisen for grøn omstilling ender med at blive astronomisk

- Hensigten med aftalen er god - at få fart i den grønne omstilling med stor elektrolysekapacitet for brint og flere PtX produkter.

- Grøn brint kan bruges som brændsel i f.ex elgeneratorer i vindstille og mørke. Og grønne PtX-produkter kan bruges som fx brændstof i skibe, fly mv og til at producere en række kemikalier.

Vi mangler at se det virke

- Processerne hertil - vindmølle-el og PtX - har været kendt i 100 år, men vi mangler at se forsøgsanlæg, der fungerer på basis af variabel vindstrøm.

- Endvidere efterlyser vi en generel accept af, at ca 60% af den tilførte elektriske energi tabes ved PtX processer.

- Produkterne bliver meget dyre især pga det store energitab/varmespild. Dette forbigås i aftalen med: 'potentielt kan udnyttes i fjernvarmesektoren'.

Skal bruge 1200 milliarder på vindmøller

Sådan indleder Sådan indleder Ib og Søren en analyse af den milliard-aftale regeringen indgik med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet d. 15. marts. En aftale, der handler om at lave brændstof ud af vindmøllestrøm.

Ib, der er klimahygiejniker, dr.med., og Søren, som er kemiingeniør, 'debuterede' i Ekstra Bladets e-avis 23. april med en sønderlemmende kritik af regeringens klima- og energiplan, og de fulgte op i april, juni, september, november og januar med de lige så barske Helt håbløst: Projekt til 200 milliarder søger folk - Jubler: Sådan får vi el-regningen ned - Langer ud: Tøsedrenge - Stort problem kl. 16.34 i dag og Grønt chok: 70 kr. for en liter brændstof.

Nu har de så kastet sig over den aftale, der handler om at bygge 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030 og at 'udbygningen af PtX så vidt muligt skal ske på markedsvilkår og under hensyntagen til danskernes forsyningssikkerhed'. Men de synes aftalen har nogle store problemer:

22 mio tons metanol koster 1200 vindmøllemilliarder

- Vi har regnet på det med frontløberen Mærsk som eksempel.

- En elektrolysekapacitet på 6 GW vil kunne producere metanol svarende til 2,4 GW svarende til 3,8 mio tons metanol/år.

- Mærsk-flåden havde i 2021 et brændstofforbrug på 14 GW svarende til 22 mio tons metanol eller 10,3 mio tons dieselolie.

- 22 mio tons e-metanol ville kræve bare i vindmølleinvestering ca 1200 milliarder kroner. Mærsks markedsværdi i øjeblikket er ca 390 milliarder kroner.

- Rederiet har til 2023 bestilt 8 nye dobbeltbrændstofskibe, der kan sejle enten på metanol eller traditionelt skibsbrændstof.

- Ved fuld metanoldrift har disse behov for godt 300.000 tons metanol/år. Det er ca 1,4 % af Mærskflådens brændstofbehov!

300.000 tons koster 16 milliarder

- Metanol er et vigtigt råstof og fremstilles i dag især fra naturgas. Grøn metanol kan produceres af alle slags planterester (biometanol). I dag findes kun mindre anlæg til denne fremstilling.

- Dagens fremherskende ide er dog især, at producere grøn brint ved hjælp af vindmølle-el og CO2 fra skorstene og biogasanlæg, og derefter lade brint og CO2 reagere med dannelse af grøn metanol (e-metanol).

- Til fremstilling af de 300.000 tons metanol, vil der skulle anvendes 470 MW elektricitet. Med en mølleeffektivitet på 0,6 er dette en nominel møllekapacitet på 790 MW svt til en mølleinvestering på 16 milliarder kroner.

- Hertil kommer investering i C02 opfang, transport og lagring, fabrikker til PtX produktion samt meget andet fx udskiftning af nedslidte vindmøller hvert 25.år.

Savner oversigt over økonomien

- Vi ved ikke, hvor meget alt dette øvrige vil koste, men det er milliarder af kroner. Klimaministeren må vide det, men en sådan detailøkonomi indgår ikke i aftalen.

- Det vil vare mange år og koste Mærsk og statslige udviklingsbevillinger fra skatteyderne mange milliarder at opnå, at 1,4% af Mærsks brændstofforbrug bliver 'grønt' med e-metanol.

- Allerværst er dog, at aftalen udover at dække vore egne nationale energibehov på i alt 22 GW- altså kun 1/3 større end Mærsks eget energibehov - også sigter mod at gøre Danmark til nettoeksportør af grøn energi.

Solceller og vindmøller over det hele

- I alt vil det medføre mange flere danske vindmølle- og solcelle-parker. Det bliver en sådan tilplastring af land og hav med vindmøller og solceller, at det må formodes, at få de fleste danskere hurtigt op af stolene.

- Aftalepartierne bør derfor oplyse herom og gå i debat med danskerne fremfor at fortsætte den nuværende salamiteknik med servering af grøn omstilling i små bidder.

- De sidste par år har FN-organer og andre ekspertorganer på højt niveau vurderet, at en gennemførelse af den globale grønne omstilling ikke kan klares af vind og sol alene.

- Den vil kræve indførelse af moderne atomkraft. De fleste danske politikere gik i selvvalgt atomdvale i 1985. Det er på tide, at de vågner op og realitetskorrigerer deres viden og deres energipolitik.

Vild atomkraft-plan

Overvej dog kernekraft

- Aftalens udbud på 1,25 milliarder kr kan tidligst afholdes i 2023. Der er således god tid for regeringen og aftalepartierne til at at udarbejde en kvalificeret og gennemarbejdet teknisk-økonomisk analyse som tillæg til den nuværende ukonkrete aftale.

- Og til at overveje anvendelse af andre energikilder- fx moderne kernekraft som nødvendigt supplement til vind og sol, såfremt 2030 og 2050 målene skal nås, skriver Søren og Ib, der savner mere oplysning og debat om Danmarks energifremtid.