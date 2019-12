Advarsel før julefrokost: Kan køre helt af sporet

1. Beslut dig for, at du denne jul vil drikke mindre – for eksempel max. tre genstande pr. arrangement. Fortæl gerne andre om din plan, det hjælper dig til at holde den. Skriv også gerne dagbog over dit alkoholforbrug, så du kan holde øje med, om du holder dig til planen.

2. Julen kan være forbundet med stress, pres og høje forventninger. Føler du dig psykisk presset, så sæt tempoet og ambitionerne ned. Hellere en hyggelig jul uden for mange planer end stress.

3. Når du er til et julearrangement, kan du bruge nogle simple tips til at holde antallet af genstande nede. Prøv for eksempel at drikke af små glas, tage mindre slurke eller holde glasset i den hånd, der falder dig mindst naturligt. Du kan også lave en regel om, at du skal drikke to glas uden alkohol for hvert glas med alkohol. Eller du kan sætte dit glas eller flasken, du hælder op af, længere væk fra dig, så det ikke er så nemt at fylde på.

4. For nogle børn kan det føles utrygt, at voksne omkring dem er fulde. Hvis du skal holde julefest, hvor der er børn med, kan det være en god idé at aftale, at der er en voksen, der har ansvaret for børnene og derfor ikke drikker eller kun drikker meget lidt.

5. Hvis dine børn eller din partner fortæller, at sidste jul ikke var hyggelig, fordi du drak for meget, så prøv at lytte og forstå frem for at forsvare og forklare.

6. Dyrk mere motion, end du plejer. Motion modvirker stress og er samtidig en sund måde at få vrede og negative tanker ud af hovedet. Gør det til en ny juletradition, at I går en lang tur i stedet for at sidde for længe ved bordet til julefrokoster og middage.

7. Få en god nattesøvn. Gå tidligere i seng, end du plejer. Det giver dig dels et overskud og dels risikerer du ikke at tage et par ekstra genstande sidst på aftenen.

8. Mange af os tager det som en selvfølge, at der skal være alkohol på bordet, når vi holder julefrokoster og julemiddage. Hvis du selv prøver at drikke mindre, så servér lækre, alkoholfri drinks eller køb alkoholfri øl til dine gæster. Er du inviteret ud, så foreslå værten, at der er alkoholfri alternativer – eller tag en flaske lækker saft med som værtindegave.

Kilde: Alkolinjen 80 200 500