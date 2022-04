Advarsel: Jagter ukrainske kvinder

I Norge kører mænd mange kilometer for at få kontakt med ukrainske flygtningekvinder. Og i Haderslev kommer der nu vagter på asylcentre, fordi folk sætter sig i spisesalen hos de ukrainske flygtninge, der i overvejende grad er kvinder

- Der kommer mænd helt fra Østlandet, som vil have kontakt med damerne her.

- De er simpelthen ude på at udnytte sårbare, traumatiserede mennesker.

- Det er skræmmende.

Voldtaget torsdag aften

Sådan siger Liv Ellen Omdal, chef for et asylcenter i Agder Kommune i Sydnorge, til avisen Fædrelandsvennen om den uønskede opmærksomhed, især norske mænd viser de ukrainske kvinder, der er flygtet til Norge.

Baggrunden for udtalelsen er dyster. Torsdag aften fik politiet i Tromsø således et alarmopkald om en voldtægt af en 17-årig ukrainsk kvinde.

Den mistænkte gerningsmand - en norsk mand i 20'erne, der havde aftalt et møde med hende via sociale medier - sidder nu fængslet. Norsk politi advarer og siger, at de er helt opmærksomme på, at at personer med 'onde hensigter' kan finde på at udnytte flygtningesituationen.

- Men det ser ud til, at vi skal give bedre information til de folk, som kommer.

- For eksempel at man må være varsom med at tage kontakt med folk, man ikke kender, siger Vasyl Brativnik, der er ved at starte en ukrainsk forening i Tromsø, til det norske medie NRK.

Olga vil godt - må ikke

Der er foreløbig givet 1232 opholdstilladelser til ukrainere. Mere end 70 procent er givet til kvinder. Kilde: Udlændingestyrelsen

Kro-Jørgen forstår det ikke

Ikke hensigtsmæssigt

I Danmark er politiet også opmærksomme på nogle danskeres interesse for ukrainske flygtninge-kvinder. I Haderslev er cirka 500 flygtninge indkvarteret på byens gamle sygehus, og der har været episoder med uønskede personer:

- Den nysgerrighed er ikke hensigtsmæssig i den situation, som vi står i lige her.

- Derfor har vi sat vagter i spisesalen, siger Niels Bøgskov Frederiksen, som er driftschef for Asyl Syd, der driver de syd- og sønderjyske asylcentre til JydskeVestkysten.

Vagter og id-kontrol

Han sætter nu vagter på og indfører id-kontrol på centret, og i en pressemeddelelse skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, at de nu vil knytte en nærbetjent til hvert enkelt asylcenter. Nærbetjentenes besøg skal skabe tryghed for både flygtninge, ansatte og lokalbefolkningen.

Politiet: Vi skal undgå utryghed

- Vi tager opgaven med at sikre både asylsøgeres, ansattes og lokalbefolkningens tryghed meget alvorligt.

- Vi har sat ind præventivt, så vi forhåbentlig undgår utryghed, siger vicepolitiinspektør Lasse Bjørnskov, leder af Områdecenter Nordøst ved Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen, men hvad siger du?

100 ukrainere søges: Timeløn 165 kr.