Advarsel: Slår de lokale ihjel

I Danmark siger vi 'ih' og 'åh' og kører langt for at se en lupin-mark. I Norge er blomsten en invasiv art, som dræber de lokale planter - og koster millioner at bekæmpe

- At lupiner skulle være en pest er undgået min opmærksomhed.

- Jeg synes de er smukke og har nydt dem langs de kedelige motorveje.

- Jeg har anskaffet et par af de hindbærfarvede til min have.

- Her spreder de sig (desværre) ikke, jeg har måttet købe nye med få års mellemrum.

Udkonkurrerer de oprindelige arter

Sådan skriver danske Birthe S. i en Facebook-kommentar til den advarsel,

Norsk institutt for naturforskning sendte ud forleden med overskriften 'Fremmed art med svært høj risiko'.

- Lupin udkonkurrerer de oprindelige arter på skråninger og i skovbryn.

- I de senere år også på øer i elve, hvor det går ud over sårbare planter.

- Arten får med tiden ændret jorden til fordel for kvælstofkrævende planter og får dermed vegetationen til at ændre sig, skriver instituttet, der har lavet en grafik, der viser, hvor hurtigt lupinen har spredt sig.

Spreder sig - og bliver sværere at bekæmpe

Og kigger man på instituttets Facebook-profil, kan også man få bekræftet, at de i Danmark p.t. meget populære lupiner er lidt af en pestilens:

Glem raps: Lupiner er det nye

- Jeg synes, jeg ser store ændringer bare i løbet af et år.

- Her hvor jeg bor, har de spredt sig fra vejkanter, hvor de burde være enkle at slå ned, og ud i engen, hvor bekæmpelsen vil blive meget mere krævende, skriver Sverre B., og Anne M. savner at det offentlige - som ifølge NRK bruger otte millioner om året på bl.a lupin-udryddelse - gør mere:

Knæk dem og brænd dem

- Der er enorme mængder af den langs vejene, men jeg ser meget lidt konkret handling fra kommuner, regioner, statens vejvæsen osv. for bekæmpe den, skriver Anne.

Grete V. er vist også en af dem, der vil have myndighederne til at gøre mere for at redde lokale planter, men hun har dette gode 'gør det selv-råd' til folk, der ikke kan slippe af med dem:

- Jeg har to i træk knækket mine lupiners stængler - og brændt dem.

- De er borte nu, skriver Grete, der har fået 10 likes, men hvad tænker du?