Ægge-chok: 7 kr. for ét

- Jeg køber normalt ca. en bakke med 15 stk. om ugen, men jeg kan da love den kære direktør, at jeg kan undvære de æg, hvis de stiger til seks-syv kr. pr. stk.

- Men hvis vi mangler foder til dyrene, kunne det da være en god idé at begynde at opdyrke den braklagte landbrugsjord og så i øvrigt lade være med at dække god landbrugsjord til med solceller.

Det er der, prisen skal op

Sådan skriver Jes H. i en af de - hold fast - 3100 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om æggepriser. Licensgiganten har nemlig talt med Steen Bitsch, der både er direktør i Vestjyllands Andel, der sælger foder til blandt andet ægproducenterne, og bestyrelsesmedlem i Dava Foods, der har to ægpakkerier i Danmark. Og han forudser, at en bakke med otte æg kan ende med at koste 48 kroner.

- Hvis der skal være balance i det, så er det der, prisen skal op.

Virker ret kartelagtigt

- Det er ud fra, hvad foderet, forpakningen, energien til at pakke og sortere og alle de andre følgeomkostninger er steget med, siger han til DR Nyheder, der skriver, at priserne stiger pga. af krigen i Ukraine, men den forklaring giver Odmar W. ikke meget for:

- Jeg synes efterhånden, at krigen i Ukraine bare bliver brugt som en undskyldning for at kunne skrue alle priser op.

- Det virker ret så kartelagtigt. Der må findes regler, der kan stoppe det, skriver Odmar, men hvad siger du?