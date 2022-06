Æggechok aflyst

Er du en af dem, der har købt høns for at spare på ægge-budgettet? Så skal du ikke se på prisen i Coop365 i denne uge

- Uanset hvordan man ser på det, er der virkelig langt op til, at de billigste æg skal koste 7 kroner stykket.

- Meget taler for, at de dyreste æg vil toppe et sted mellem 3 og 4 kroner stykket under de nuværende prisstigninger.

- Og der taler vi altså om biodynamiske og økologiske æg.

Skrabeæg på tilbud: èn krone stykket

Sådan siger fødevareøkonom Henning Otte Hansen fra Københavns Universitet nu til Politiken om prisen på æg - og de vilde prisspådomme DR Nyheder skrev om for snart to måneder siden.

Æggechok: 7 kr. for ét

Lige nu koster et æg i f.ex. Coop 365 én krone (hvis man køber 15), og fødevarøkonomen ser ifølge avisen ingen tegn på, at priserne bliver seks-eller syvdoblet. Men efter DRs prisbombe begyndte adskillige danskere, at købe høns, så de selv kunne producere æg. Til eget forbrug og - og til at supplere indkomsten:

Måske man skulle have høns selv - og sælge æg

- Som pensionist, er der ikke meget mere at gøre godt med.

- Alt stiger og vores pension halter i forvejen bagefter, så ved snart ikke, måske man skulle begynde selv at have høns…. og sælge æg….. som supplement, skrev Tove N. i en af de 15.000 kommentarer, der blev skrevet om dyre æg på DRs Facebook-profil, men hvad med dig?

Fødevarepriser på flugt: Helle har købt kyllinger for at få billigere æg

Træt af chok-priser: Nu vil folk have høns i haven