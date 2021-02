Ægtepar i parcelhus: Rystet over klimaregning

Søren og Sidse vil gerne gøre noget for klimaet, og har derfor skiftet fra gas-fyr til eldrevet varmepumpe. Helt som regeringen anbefaler. Men da hørte om regningen for at få lukket for gassen, blev de forargede.

- Vi er et ægtepar i et parcelhus i Nordjylland. Vi har haft naturgas siden 1996.

- Ifm. regeringens nye klimalov besluttede vi os til at blive mere klimavenlige og skifte til en luft/vand-varmepumpe.

Pumperegning endte på 56.000 kr

- Regeringen lavede jo en pulje, Boligpuljen, som man kunne søge tilskud i til at skifte fra naturgas til varmepumpe (eller fra oliefyr).

- En installation koster typisk mellem 70.000-150.000 og et tilskud fra puljen varierer fra ca. 22-23.000-35.000 (alt efter størrelse på hus).

- Vores faktura blev på ca. 80.000 og vi får 24.000 i tilskud.

VVS'eren fortalte at der kom endnu en regning

Sådan indleder Søren og Sidse et brev til nationen! om at ville gøre noget godt for klimaet – og føle sig godt og grundigt snydt, da den endelig regning skulle betales. For en pumpe til mere end 50000 kr er en stor udskrivning – og når den gamle gasleverandør så pludselig kræver næsten 10.000 kr at lukke for gassen, så synes parret, at prisen er lige høj nok. Deres brev – som de mener mange danskere, der lige nu står og overvejer at hoppe på varmepumpevognen, ville have gavn at læse, fortsætter derfor således. Deres gasleverandør har også fået det, og kommenterer det nedenfor. Søren og Sidses brev fortsætter nemlig således:

3 mand i en time: 8500

- Vi bliver så fortalt, af det vvs-firma, der installerer varmepumpen, at vi kan forvente at skulle betale 8500 kr. til Evida, for at få lukket for naturgassen. Vi er noget rystet og forarget over at vi, udover selvfølgelig at skulle betale for at få installeret varmepumpen, nu skal betale så mange penge for at få lukket naturgassen

- Vi føler ikke det kan være rigtigt, at vi skal betale 8.500 kr. for blive mere klimavenlige.

- Evida var her så i går med 3 mand, der fjernede skabet på huset, og lavede noget gravearbejde uden for huset (helt uden for vore grund). De var her i en time.

- En vigtig detalje er i vores øjne, at os der har haft naturgas i mange år, i vores tilfælde siden 1996, ikke har en kontrakt, hvorpå det står, at det koster penge at skaffe sig af med naturgas.

Har hørt om en der vandt over Evida

- Desværre kan vi ikke finde vores kontrakt, men vi har hørt om et sagsanlæg fra en tidligere kunde i Evida, som skulle i retten i Hjørring, da han nægtede at betale gebyret.

- Kunden ’vandt uden retsag (de må have indgået forlig) og slap for at betale gebyret.

Evida siger vi kan mødes i retten

- Vi har talt med Evida om den sag, men de afviser, og siger at hvis vi nægter at betale må vi hyre en advokat og gå i retten.

- Der må være rigtig mange danskere, der skal betale et gebyr, der i vores øjne er helt uhørt, skriver Søren og Sidse, og Evidas Drifts- og Vedligeholdschef Rita S. Primdahl har læst brevet og har sendt følgende kommentar:

Kunden skal betale udgifter til frakobling

- Evida skal sikre, at Danmark har et sikkert gassystem, og hvis man som kunde vælger at skifte varmekilde/opsige sin gasforsyning, er Evida ansvarlig for at afkoble gasledningen.

- Udgifterne til frakobling opkræves hos kunden jævnfør gældende lovgivning. Prisen for frakoblingen er anmeldt til Forsyningstilsynet, som sikrer, at prisen svarer til omkostningerne.

Og alle kunder betaler samme gebyr

- Der afregnes et standardgebyr for en frakobling, og det betyder, at prisen for kunden er ens uanset, om der er tale en kompliceret frakobling eller en mindre kompliceret frakobling.

- Regeringen og Folketingets partier har fremadrettet besluttet at afsætte en årlig pulje til, at et antal gaskunder pr. år kan få dækket udgiften til at få afkoblet stikledningen. Energistyrelsen er ansvarlig for den nye ordning, der forventes at træde i kraft i år.

Men man kan få dækket sine udgifter - så hold øje

- Hvis man som kunde vil have del i den nye afkoblingsordning, er det en god idé at holde øje med Evidas hjemmeside.

- Når den nye ordning træder i kraft, er det nemlig muligt at få dækket udgifterne til afkoblingen af stikledningen, hvis man lever op til kriterierne, og der er penge i puljen.

- Ordningen afventer Forsyningstilsynets godkendelse og forventes at træde i kraft i marts 2021.

Man kan klage til Ankenævnet hvis man er uenig

- Hvis nogle af vores 400.000 kunder er uenige i Evidas afgørelser, henviser vi kunden til Ankenævnet, der afgør sagens udfald.

- Vi kan derfor ikke genkende, at vi skulle have opfordret kunden til at hyre en advokat, skriver drifts og udviklingschefen, men hvad tænker du?