Ældre jyde siger tak: Var træt af bryster og tilbud

- Hej og tak.

- Nu har jeg ikke modtaget noget spam med piger, der vil på date med mig og viser erotiske billeder, i 2 dage fra datingligenu.

- Jeg kan kun sige at Ekstra Bladet åbenbart stadig 'tør hvor andre tier'

- Så endnu en gang tak.

(sådan så ECs indbakke ud i sidste uge)

Nu bliver man ikke flov over at vise sin indbakke

Sådan indleder EC - som du muligvis kan huske fra artiklen 'Jeg er ligeglad med at du er hot: Jeg er gift' - en mail til Ekstra Bladet, om den nu helt tomme indbakke, han har set på i to dage.

En indbakke, der ser ud, præcis som han gerne vil have den skal se ud - og én, han ikke er flov over at vise til konen. EC havde nemlig store problemer med at få dateligenu.dk til at forstå at han IKKE var i markedet på dates og erotiske tilbud: - Jeg er godt gift, som han skrev.

Godt at se at jeg ikke er den eneste

nationen! skrev flere gange til dateligenu.dk, og selv om de ikke har svaret, så har de tilsyneladende forstået beskeden. Og det vil EC altså gerne sige tak for. Ligesom han også er glad for, at der er mange - mere end 10.000 hvis man skal tro afstemningen - der har samme problem, og næsten 8000, der synes, at der burde være mere hjælp til folk, der modtager spam. Hans brev fortsætter derfor:

- Også godt at se - i undersøgelsen - at jeg ikke er den eneste, der har prøvet det samme som mig.

- Men utroligt at man åbenbart skal skrive til Ekstra Bladet, før de lytter, skriver EC.