Ældre mand i Netto: Forstod ingenting

Hvis du skal have det ekstra gode tilbud, skal du mange steder have en mobil, hente en app - og kunne bruge den. Men hvad med dem, der ikke kan? Eller vil?

- Det er i Coop, Føtex, Bilka, Netto og sikkert flere.

- Jeg kunne sagtens installere en app, men vil ikke være en del af deres forsøg på at skaffe faste kunder.

Hvor bliver man træt

- Men hvor bliver man træt af, at skulle være opmærksom på, om tilbuddet gælder alle, eller kun dem med App.

- Sidst kostede det mig 88 kr, jeg troede tilbud på smør i Bilka, var for alle, det var det så ikke

Sådan skriver Helle A i en af de 38 kommentarer, der er skrevet på Fyens.dks Facebook-profil om supermarkedernes rabat-apps. Og folk der ikke har apps fordi de f.ex. ikke har mobiltelefon.

Ældre herre og medarbejder i app-snak

En Fyens-læser fortæller nemlig i et læserbrev i dag, at hun forleden så en ældre mand diskutere med en medarbejder i Netto - om prisen. Manden undrede sig over, at den vare han ville købe, ikke kostede det samme som der stod i reklamen, og da medarbejderen forklarede han, at han skule installere en app og betalingskort, forstod han ingenting andet end at han blev 'straffet i Netto på grund af ens alder.

Ikke rimeligt

Og Helle er ikke den eneste, der giver læseren og den ældre Netto-kunde ret:

- Ja, det er ikke rimeligt og faktisk også irriterende, at skal ha alle de ApS, skriver Inger H i sin kommentar, men Fyens har talt med presseafdelingen i Salling, der ejer Netto, og de forklarer, at mange kunder faktisk har taget godt imod Netto+-app'en - og understreger, at der ikke nogen, der betaler for meget i Netto:

Hent en app og få et skarpt tilbud

- De, som har hentet appen, får blot mulighed for at få nogle skarpe tilbud.

- Heldigvis er priserne i Netto er altid gode – også for dem, som endnu ikke har Netto+, skriver Sallings presseafdeling.