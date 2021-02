Ældre sad i timevis i busser: Region beklager

Det er en stor logistisk opgave at få arrangeret et godt flow gennem vaccinationscentrene, så borgerne ikke oplever ventetid, lyder det fra Region Sjælland, der beklager lang kø og ventetid

- Hvad sker der lige her?

- Kronisk syge og ældre mennesker over 90 år sidder i op til 2,5 time i kolde biler og venter på at blive Covid-19 vaccineret.

Ventetid - selv om man har bestilt

- På trods af at de har bestilt tid til vaccinationen.

- Og efterfølgende venter de i et åbentstående telt på at blive kørt hjem.

Sådan indleder Charlotte J et brev til nationen! om vaccinekøen i dag ved Testcenter Danmark, Gadstrup på Sjælland.

Charlotte var sammen med manden, som skal vaccineres, da han er stærkt immundæmpet, kørt afsted i god tid, så de kunne være sikre på at være der kl. 12.00, hvor vaccinationen skulle foregå. Men da de ankom kl. 11.50, var de bil nr 46 i køen og fik at vide, at de skulle regne med mindst 1,5 times ventetid.

Dårligt og farligt

Det synes Charlotte er for ringe og faktisk også for farligt, da dem der sidder i køen lige nu netop er ældre, syge og sårbare. Hendes brev, som Region Sjælland kommenterer nedenfor, fortsætter derfor således:

- Da vi ankom kl. 11.50 fik vi at vide, at vi ikke skulle regne med tiden og at der omkring 1,5 times ventetid.

- Vi fik besked på, at hvis vi ikke ville vente, måtte vi bare ombooke tiden.

- Vi fik nr 46 (som var bil nr), så der var 45 foran os.

- Ikke 45 personer, 45 men køretøjer, hvoraf de fleste var busser med op til 8 personer i.

Ingen steder man kunne vente

- Der var ingen steder at vente udover i den kolde bil.

- Der manglede i øvrigt også lister i indskrivningen, så cpr-nr blev skrevet i hånden på et stykke tilfældigt ternet A5 papir.

- Det så ud til at personalet fuldstændigt havde mistet overblikket.

- Min mand kom dog ind – efter at jeg havde brokket mig - hele 10 biler/buser før tid, efter at vi havde ventet ca. 2 timer, skriver Charlotte, og nationen! har bedt Region Sjælland om at svare på, om de vil gøre noget for at ældre og sårbare borgere ikke skal vente i kø i timevis – og om de har nogle gode råd til de chauffører, der kører de ældre til vaccine og folk, der er indkaldt til vaccine. Og det vil de vistnok:

Ventetid er ikke hensigtsmæssigt

- Vi beklager, at der er borgere, der har oplevet ventetid, hvilket selvfølgelig ikke er hensigtsmæssigt.

- Det er en stor logistisk opgave at få arrangeret et godt flow gennem vaccinationscentrene, så borgerne ikke oplever ventetid.

Transporten er kommunernes ansvar

- Vi har en løbende dialog med kommunerne, som har ansvaret for transporten af borgerne til og fra det enkelte vaccinationssted, om, hvordan vi planlægger logistikken bedst muligt.

- I det konkrete tilfælde er vi i dialog med Roskilde Kommune.

- Vi tilstræber selvfølgelig, at ventetider både før og efter vaccination bliver så kort som mulig, oplyser Region Sjælland i en mail, men hvad tænker du?