Ændrer berømt maleri: Er nået dertil

Energikæmpen Andel bruger nye metoder til at få danskerne med på vindmøllevognen. Bl.a et berømt Skagens-maleri med en havvindmøllepark i horisonten

- De seneste år har vindmølleprojekter mødt massiv, lokal modstand, hvilket har medført, at flere er blevet stoppet.

- Et af de dominerende argumenter, der ofte bruges mod vindmølleprojekter, er, at de ødelægger den danske idyl.

Idyl - det skal ændres

Sådan skriver energigiganten Andel om den nye kampagne, der skal få danskere til at acceptere flere vindmøller i landskabet.

Det er ikke første gang Andel prøver at råbe borgerne op - men kun lidt flere end 12.000 danskere gad i efteråret skrive under på, at de ville have en vindmølle i deres kommune. Kampagnen blev ellers kørt bredt ud med TV-reklamer og avisannoncer.

Andels efterårskampagne 2022 fik lige omkring 12.000 danskere til at skrive under. Andels medarbejdere kunne også skriver under. Screenshot fra Andel.dk/givplads

El-selskab: Det lykkedes

Annonce:

Flere vindmøller - koldere somre?

Den nye kampagne hedder 'Dansk idyl', og Andel opfordrer folk, der ligesom selskabet, synes at 'vindmøller er et smukt syn og ikke bare en nødvendig del af vores landskab', til at sende billeder af danske vindmøllelandskaber:

- Fortsætter vi, som vi gør nu, trues vores smukke landskab af varmere somre, vildere vejr og voldsomme vandstigninger.

- Vi er derfor nået dertil, hvor vores billede af det danske landskab må og skal ændre sig, hvis vi gerne vil bevare den danske idyl, som vi kender og holder af, skriver Andel, der efter fem dages kampagne har lagt 40 fotografier ud.

Dem kan du se her, men hvad synes du?

Truslen: Taler om vindtørke