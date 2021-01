Ærgerligt: Tyskland siger stop for dansk vindmøllestrøm

Danske vindmøller satte en 'ærgerlig' rekord i 2020. De producerede nemlig så meget strøm, at Tyskland i mange tilfælde måtte bede os om at 'slukke' for dem.

- Mængden af specialregulering (nedlukning af bl.a. vindmøller red.) er både en god og dårlig nyhed.

- Den høje mængde regulering fra vindmøller er et tegn på at vindenergi som teknologi er modnet og er klar til at understøtte elsystemet, når der er behov for det.

Fortsatte kapacitetsproblemer i Tyskland

- På den anden side er den høje mængde specialregulering også et tegn på, at der er fortsatte kapacitetsproblemer i elnettet i Tyskland og at der mangler fleksibelt elforbrug herhjemme, som kan udnytte den vedvarende energi når den er til rådighed.

Sådan siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark i en pressemeddelelse, om den rekordstore mængde strøm, de danske vindmøller producerede i 2020. Og den rekord i nedlukning af vindmøller, der betød at vindmøller måtte stå stille i tusindvis af timer fordi, der ikke var nogen der kunne bruge den strøm, de producerede:

En ærgerlig udfordring

- Det er super ærgerligt og en udfordring, vi for alvor skal have gjort kål på i dette år, fortsætter direktøren, der kan oplyse, at der i 2020 samlet set blev aktiveret hele 1,4 TWh specialregulering (nedregulering af vindmøller).

Det tal skal sammenlignes med, at der i 2019 blev aktiveret cirka 0,4 TWh 'specialregulering' af danske vindmøller på vegne af tyske TenneT. En mængde, der også var rekord, og fik Wind Denmark til år at skrive, at det er det tyske eltransmissionselskab TenneT, der beder om at få slukket de danske møller pga af overbelastninger af det tyske transmissionsnet.

Plaget af stillestående møller

I en kommentar på Facebook-siden Red Omø Syd Havvindmøllepark er der en del, der skriver om vindmøller, der står stille. Bla, har Peter L. der bor i Jylland skrevetdenne, der har fået en del likes:

- Jeg bor i Løgstør med udsigt til 18 store, nyopførte møller, som har været i drift i ca. et år.

- Det plager mig, at hver gang, der blæser en frisk vind, står de stille. Der er simpelt hen overproduktion, når det blæser.

- Tyskland kan ikke aftage p. gr. af deres infrastruktur, og priserne på de daglige auktioner over el bliver så lave, at man vælger at stoppe møllerne og få kompensation for dette, skriver Peter, men hvad tænker du?