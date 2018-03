Ærlig hussælger regner med at tabe halv million: Ulækkert og pilrådne vinduer

For 265.000 kan du løbe et hus i Lemvig på 125 kvadratmeter. Men sælger har aldrig turde overnatte i huset.

- Køb køb køb .

Sådan skriver Martin til sin ven Søren i en Facebook-kommentar til den ret så usædvanlige boligannonce for en ejendom i Lemvig, TVMidtvest skriver om i dag.

- Er du klar på at give en hånd med renovering , lyder svaret fra Søren til Martin, og kigger man nærmere på beskrivelsen af den 125 kvadratmeter store villa fra 1914, så forstår man godt at den kommende husejer beder om hjælp:

Sælger har aldrig turde overnatte i huset

- Opholdsstue hvor trægulvet næsten er ødelagt af ulækkert løbesod fra skorstenen.

- Vinduesrammerne er pilrådne - fugerne skriger efter mørtel og en dygtig murer.

- Sælger har aldrig turdet overnatte i huset, står der nemlig i annoncen, hvor interesserede også kan læse, at sælger forventer et tab på lige under en halv million kroner.

Men hvad tænker du om den slags 'ærlige' annoncer? Og kunne du finde på at købe en bolig,der bliver annonceret med ord som 'ulækkert'?

I august 2017 udgav Boligøkonomisk Videncenter rapporten: Boliger som ikke bliver brugt - Parcel- og stuehuse.

Her kan man læse, at der er cirka 7-8000 boliger i Danmark, der ikke bliver brugt til beboelse.

Hvad tænker du om, at så mange boliger er tomme?