Ærlig McDonalds-ejer: Ikke sket før

Der er nu præcis 100 McDonalds restauranter i Danmark - de 10 af dem ejer Claus. For et lille år siden åbnede han på Lolland

- Jeg har ikke før åbnet i en by, hvor glæden ved, at en McDonald's ville åbne, har været så stor.

- Opbakningen i mails og beskeder på sociale medier fra borgerne i og omkring Maribo har været over al forventning.

Ikke en har brokket sig

- Der er ikke én, der har brokket sig over, at der kommer mere fastfood, eller af frygt for, at der kommer mere affald i naturen.

- Det har været så positivt.

Deaktiverede 'Mc Donalds til Maribo'

Sådan siger Claus Strand, Sjællands ukronede McDonalds-konge til Folketidende.dk om den restaurant han åbnede på Lolland for 11 måneder siden. En restaurant, de lokale havde set frem til i mange år og som derfor skabte jubel flere månede før den åbnede.

Det bliver for vildt

- Først kæmpe tillykke med restauranten.

- Det har jeg set frem til i mange år og jeg er sikker på det nok skal blive en succes.

- Jeg skal ihvertfald nok gøre mit hertil, skrev Kenneth B på burgerbiksens Facebook-profil, da Maribo-filialen af Strands imperium (han ejer 10 restauranter på Sjælland) havde åbnet. Samtidig lovede Kenneth at slette/deaktivere den Facebook-gruppe han oprettede i 2009, der hed 'Mc Donalds til Maribo'.

Nu er der 100

McDOnalds oplyser til nationen!, at der pt er præcis 100 restauranter i Danmark, og at de ikke kan melde noget ud om eventuelle kommende åbninger, men hvad siger du?