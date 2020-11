Ærlig skoleelev: Lyver om mundbind og sprit

Nationen! har modtaget et læserbrev fra en skoleelev, som mener, at folk her i samfundet lyver om corona-reglerne. For det gør hun selv

- Under corona har jeg lagt mærke til forskellige små, hvide løgne, man kan finde på at fortælle:

- Ja, jeg har kun brugt det her mundbind en gang.

- Undskyld, jeg kan ikke sætte computerens kamera til, jeg tror ikke, det virker.

- Ja, jeg sprittede af, før jeg gik indenfor.

Tænker jeg ikke er den eneste

Sådan lyder de første linjer i et læserbrev, nationen! har modtaget fra en skoleelev (9. klasse) - en skoleelev, der af indlysende årsager ønsker at være anonym, da hun jo skriver om løgne. Eleven mener selv, at hun pga af skrappe coronaregler stikker 10-15 løgne pr. dag. Og hun er ret sikker på, hun ikke er den eneste. Hendes brev, som du meget gerne må kommentere, fortsætter derfor således:

- På mange punkter kan jeg se, hvorfor mundbind kan være smart, men samtidig tænker jeg også, at det kan give en falsk tryghed.

- For det første tænker jeg, at det er de færreste, der smider mundbindet ud efter kun at have brugt det en enkelt gang.

Jeg bruger mundbind tre-fire gange. Og lyver om det

- Og når folk så bruger det mere end en gang, tænker jeg også, at de fleste bare putter det ned i lommen. Men hvis de nu blev spurgt 'hvor mange gange bruger du dit mundbind, inden du smider det ud?', tænker jeg, de fleste ville sige:

- Jeg bruger kun mit mundbind en gang, måske to, men så smider jeg det også ud.

- Jeg tænker at det er de færreste. der kan sige det, uden at det er en løgn.

- Men jeg forstår det egentlig godt, hvorfor man ikke kun bruger det en gang.

- Jeg må være ærlig at sige at jeg bruger det måske tre-fire gange, før jeg smider det ud. Hvis du kun lige skal bruge det til at gå på gangen, før du skal ind i et andet lokale, hvorpå du så skal bruge et igen, når du så skal ud igen.

- Det bliver meget dyrt i længden, hvis du skal smide det ud hver gang.

Kollega med symptomer: Har ikke råd til sygedag

Tag en spritter inden du sitter

- Det står der rundt på hele min skole. Men jeg er rimelig sikker på, at det kun er halvdelen, der overholder den regel. Det er jo også klart, når man aldrig kan vide, hvilken sprit der er i beholderen.

- Er det den, der lugter godt, er det, den der får ens hænder til at lugte helt vildt dårligt, eller er det den, der er helt klistret, og som tager hundrede år om at tørre ind.

- Hele verden må nærmest være blevet spriteksperter efter at have levet med i et par måneder at skulle spritte hænderne af hver gang, inden du rører ved noget. Men det er jo også i virkeligheden vigtigt at gøre. Om den så lugter eller ej.

Er det egentlig okay at lyve?

- Når jeg prøver at tælle sammen hvor mange gange jeg lige stikker en hvid løgn, kan jeg næsten komme op på en 10-15 gange - på bare en dag.

- Når jeg vågner i morgen, vil jeg så gøre det anderledes? For er det egentlig okay at lyve om noget så alvorligt, skriver skoleleven, men hvad siger du?