Affaldsfiasko: Svaret er nej

- De ministre må have meget store køkkener.

- Jeg bor i en 1 værelses lejlighed med et lille køkken i Taastrup og har 8 skraldespande nu og har ikke plads til dem.

- Det må kunne gøres nemmere.

31 ud af 34 når det ikke

Sådan skriver Jesper H i en populær kommentar på TV2 Lorrys Facebook-profil om den højtprofilerede affaldsplan regeringen lancerede i sommer. En plan der betyder at husholdninger over hele landet skal sortere i mad-, papir-, pap-, metal-, glas- og plastaffald. Samt drikke- og fødevarekartoner, farligt affald og restaffald. En plan der lige nu ser komplet urealistisk ud art gennemføre indenfor den frist regeringen har sat 1. juli.

Dan, stik dine skraldespande skråt op

Overraskende fund i skraldespande

TV2 Lorry har nemlig spurgt de 34 kommuner i hovedstadsområdet om de de når at leve op til kravet om affaldssortering i de ni såkaldte 'fraktioner' inden tidsfristen 2. juli. Og kun tre tror på det. Og på Lorrys Facebook er Jesper ikke den eneste, der ikke har noget at imod at planen, der altså betyder at borgerne skal bruge en del mere plads og tid på at soretere deres affalds, er forsinket:

Tror det ender i en pærevælling

- Vi står midt i en pandemi.

- Så har kommunerne en hel del andre mere presserende opgaver, som fx at hjælpe ældre og udsatte med at blive vaccineret.

- Det var så nok en god ide at give indførelsen af et nyt affaldssystem mere tid, skriver Nanna G og Susan H tvivler bare helt generelt på værdien af affaldssortering:

- Susan Hartvich Jeg stoler stadig ikke på al denne sortering, at det hele ikke blandes sammen i en pærevælling, skriver Susan H , men hvad tænker du?