Afføringspanik: Egon, 86 år, savner prop

Coloplast har stopper produktionen af en populær prop, der hjælper stomi-patienter. Egon er så ked af det, at han vil have nationen! på banen

- Vi stomipatienter har i Danmark i mange år nydt godt af hjælpemidler i forbindelse med vores handicap.

- Disse hjælpemidler produceres og sælges i Danmark af firmaet Coloplast.

- De er en betingelse for et nogenlunde normalt liv.

Coloplast stopper - 500 patienter har problem

Sådan skriver Egon på 86 år til nationen! om den prop, han har brugt på sin stomi (afføringspose) når han har skulle ud af huset til et arrangement, hvor han gerne ville undgå at tænke på en fyldt stomi-pose.

For firmaet Coloplast har med kort varsel stoppet forhandlingen af den nødvendige 'prop'.

nationen! har talt med Henning fra Stomiforeningen, der vurderer, at der er 500 danskere, der er kede af at proppen er taget af taget af markedet, og nationen! har derfor bedt Coloplast svare på, hvad de har gang i. Deres svar kan de se nedenfor - Egons brev fortsætter nemlig således:

Annonce:

Håber på et nyt produkt

- Det er en yderst ubehagelig situation Coloplast har sat os i, og jeg håber og opfordrer dem Indtrængende til at få udviklet et produkt som kan godkendes snares muligt, skriver Egon, og Coloplast har sendt dette svar til nationen!:

- Vi har truffet den svære beslutning at stoppe salget af Conseal-proppen, fordi vores produktionssetup er over 30 år gammelt og derfor ikke længere vil leve op til EUs strammere krav og regler, som følger med den såkaldte MDR-forordning.

Omsatte for 18 milliarder: Vi er i gang

- Vi er selvfølgelig utroligt kede af de konsekvenser, det har for vores brugere, og vi arbejder pt. på nye løsninger som kan erstatte Conseal, skriver Coloplast, der for en uge siden - da de offentliggjorde delårsrapporten for perioden 1. oktober 2022 til 30. juni 2023 - afslørede, at deres omsætning er vokset med 1,8 milliarder kroner fra 16,5 milliarder kroner til 18,3 milliarder kroner. Og at periodens resultat lyder på 3,6 milliarder kroner, 2,2 procent mere end året før, hvor resultatet var på 3,5 milliarder kroner.

Hvad tænker du?