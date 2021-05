Afgørelse udsat 5 gange: Nu er vi pressede

John og konen boede i Slovenien, hvor de også fik deres første barn. De troede så, at det var en formssag at flytte til Danmark. Det var det ikke

- Vi er et blandet ægtepar og vi har været gift 4.5 år.

- Vi fik en søn for 3.5 år siden, vi venter vores barn nummer 2.

- Min kone har 5 uger til termin og vi er lidt pressede.

- I øvrigt er vores søn udelukkende dansk statsborger og det bliver vores datter også.

Vi anser dig ikke omfattet af EU-reglerne

Sådan indleder danske John V et brev til nationen! om den usikkerhed, han, konen fra Filipinerne og sønnen, der er dansk statsborger, har levet med i flere år, siden de danske udlændingemyndigheder i juni 2019 gav et afslag på familiesammenføring.

Det er ikke så ligetil

For det han troede skulle være en ren ekspeditionssag har vist sig at trække ud igen og igen. Og nu synes han hele Danmark skal høre om den behandling, de er udsat for. Hans brev - som han derfor håber vil blide delt flittigt på sociale medier - fortsætter nemlig således:

- De første 2 år boede vi i Slovenien, inden vi flyttede retur til Danmark i december 2018.

- Men det der burde være en formalitet (for min kone at få en opholdstilladelse), har indtil nu vist sig IKKE at være så ligetil.

- Min kone er uddannet sygeplejerske og har arbejdet i det erhverv både i Filippinerne og Saudi Arabien.

De skulle have afgjort sagen i marts 2020

- Udlændingenævnet skulle have afgjort sagen inden marts 2020, men det gjorde de ikke..

- De har siden sendt os udsættelse på udsættelse og næste deadline er juni 2021.

- Vi ved ikke hvad vi efterhånden skal gribe i og gøre for

situationen er den, at min kone kommer fra Mindanao i Filippinerne. Et område man som dansker permanent frarådes at rejse til.

Terror og kidnapninger

- Vi ved jo godt at nogle danskere, vil mene, at vi bare kan flytte hjem til, hvor hun kommer fra.

- Men det er altså ikke muligt for mig og vores børn at bo i det område.

- Der er en masse terror og bombninger, samt kidnapninger af børn og voksne, som er fra vesten, så det ville aldrig være muligt for os, at bo der.

- Jeg og vores børn vil være i konstant risiko for at blive kidnappet og formentlig ikke overleve det.

- Det faktum er med til at øge presset på os og hele tiden få udsættelse på udsættelse, skriver John, der både har klaget over selve afslaget - og at det tilsyneladende kun tog sagsbehandleren to minutter, at læse Johns dokumentation for at han havde boet i Slovenien igennem:





Hvis man kigger kl. 11.44, åbner sagsbehandleren under teksten 'klar til afgørelse'. Kl. 11.46 meddeler hun afslag og i den tidsramme har hun så angiveligt tjekket 500+ kasseboner med 126 sider bankudskrifter og konkluderet at jeg ikke brugte mit kort i Slovenien, skriver John.

