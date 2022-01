Afhørt af SAS: Per ville bare annullere

Da SAS rykkede Pers afgang 20 minutter fra Malaga fik han problemer. Og efter mange samtaler og skriverier - bla. til nationen! - meddeler SAS nu, at de stoler på at han taler sandt.

- Jeg bor i Gibraltar.

- Og jeg havde købt flybillet med SAS fra Málaga til København den 13. november kl. 11.10.

- Den 1. oktober oplyser SAS så, at de har fremrykket afrejsetidspunktet 20 minutter.

- Men ... Da jeg skal med en bus til lufthavnen i Málaga og det ikke er muligt at tage en tidligere busafgang, så vælger jeg at afvise ændringen og kræve pengene retur.

Skulle dokumentere bus-tider

Sådan indleder Per N et brev til nationen! om kundeservice i SAS – og mangel på samme. For SAS bad Per dokumentere, at de 20 minutters fremrykning var et problem. Og selv om han har uploadet busbilletten og en forklaring om, at fremrykningen gjorde, at det nu var presset for ham, har SAS helt afvist hans klage.

Annulerede - men det fik SAS ikke fat i

Hans brev – som nationen! har bedt SAS kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg måtte så købe en flybillet hos Norwegian, der afgår senere.

- Den 22. oktober har jeg stadig ikke modtaget pengene fra SAS på min konto, og efter 45 minutters ventetid kommer jeg igennem til en SAS-medarbejder, der bekræfter, at min flyrejse er cancelleret. Medarbejderen siger også, at ’det bliver refunderet hurtigst muligt’.

- Men den 12. november, dvs. dagen før min flyrejse, får jeg alligevel en SMS om, at jeg nu kan tjekke ind på den cancellerede flyrejse.

Og så stopper de med at svare

- Jeg ringer straks til SAS klokken 9.08, hvor en mand nu oplyser, at den ikke er cancelleret!!

- Jeg skriver så en klage til SAS, men får intet svar.

- Den 1. december 2021 ringer jeg igen til SAS, der oplyser, at til trods for, at det er SAS, der ændrer afrejsetidspunktet og til trods for, at en SAS-medarbejder tidligere har bekræftet, at flybilletten var cancelleret, så kan de ikke hjælpe mig, skriver Per, og nationen! har spurgt SAS, om Per har forstået deres svar korrekt.

Og efter flere skriverier frem og tilbage mellem SAS og nationen!, inklusiv bevismateriale i form af busbilletten (se ovenfor), har SAS onsdag sendt dette svar:

Han får sine penge retur

- Nu har passageren fået besked på, at han får sin billet refunderet.

- Grunden til at han ikke har fået det tidligere, er at vores system ikke har registreret, at han bad om pengene retur - eller dokumentation.

- Og når vi nu refunderer, er det fordi vi må stole på at det passageren siger er sandt – at vi har lovet dette pr. telefon.

Og beklager den dårlige oplevelse

- Vi har ikke andet at gøre, og beklager selvfølgelig at passageren har haft en dårlig oplevelse med os.

- Vi efterstræber allid at gøre vores bedste for at vores kunder skal være tilfredse, og have en god oplevelse, når de rejser med SAS, skriver SAS.