Aflyser: Skal sidde med ryggen til publikum

De nye regler for store amatørorkestre betyder, at publikum og musikerne skal sidde med ansigtet vendt i samme retning. Så enten skal orkestret - eller også skal publikum sidde med ryggen til.

- Vi har i vores orkester måtte aflyse årets julekoncerter, der udover at have en væsentlig, for ikke at sige vital, betydning for orkestrets økonomi, også er et af årets absolutte højdepunkter for alle.

På ingen måde muligt

- I og med at orkestret går ind under kategorien ’amatørorkester’, ville alle være nødt til, inklusive dirigenten, at sidde med ansigtet i samme retning som publikum.

- Det er derfor på ingen måder muligt at gennemføre koncerterne.

Sådan indleder Steffen, der synger kor i et 43 mand/kvinde stort amatørorkester, et brev til nationen! om kulturministeriets reviderede retningslinjer – og den måde, han og de andre bliver ramt.

De professionelle må godt

Steffen kan nemlig slet ikke se, at der skal være forskellige regler for såkaldt professionelle og amatører. Og han er sikker på, at han ikke er den eneste, der undrer sig. Bla har reglerne skabt lidt debat på Dansk Amatørorkester Samvirkes Facebook-profil:

Steffens brev – som Kulturministeriet har set og svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- De professionelle orkestre, derimod, kan uden videre afholde koncerter (og et sådant spiller i selvsamme koncertsal dagen før vores koncerter skulle være løbet af stablen).

Det giver jo ingen mening

- Det giver jo absolut ingen mening – vi har taget alle forholdsregler, øvet i grupper, forhandlet med solister, flyttet publikummer, overholdt alle anbefalinger, og er i det hele taget mindst lige så ansvarlige og lavet af kød og blod som de professionelle orkestre, der jo ikke er hævet over smitterisici.

- Det er lidt svært at se, hvori forskellen ligger, skriver Steffen, og nationen! har spurgt i Kulturministeriet, om Steffen har forstået situationen og reglerne korrekt, og de svarer, at han ikke er helt galt på den og henviser til dette spørgsmål/svar-udklip fra deres opdaterede covid-19-retningslinjer:

MÅ MAN AFHOLDE SANG OG KOR, SPILLE ORKESTER MV.?

- Ja.

- Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede.

- Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede.

- Desuden må ansvarlige voksne over 21 år deltage, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten.

Max 10 må sidde i en anden retning end resten

- Dog må der være op til 500 personer til stede i alt, hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

- For at være dækket af denne undtagelse er det derfor et krav, at der er én scene, bane, biograflærred eller lignende, som de tilstedeværende har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads.

- Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer til stede samtidig under denne undtagelse, hvis mere end 10 personer har retning en anden vej end resten, oplyser ministeriet, men hvad tænker du?