Aflyser: Tør ikke holde julefrokost

- Vi vil ikke løbe risikoen for, at det bliver et arrangement, hvor folk bliver smittet.

- Både fordi folk i min forskningsgruppe er dybt optaget af arbejdet med at håndtere pandemien, og vi har brug for arbejdskraften.

- Men jeg skal heller ikke lægge skjul på, at det ikke ville se godt ud i offentligheden, hvis der kom en smittet til vores julefrokost.

Ikke nogle retningslinjer

Sådan siger en af Danmarks pt mest citerede mennesker - professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet Jens Lundgren - til Politiken. Han og hans medarbejdere har nemlig valgt at aflyse julefrokosten.

Det har de gjort, selv om der ikke er noget i myndighedernes retningslinjer, og de er langt fra de eneste.

Vi aflyser julefrokosten: Men god jul

Luk fimsen ud - og pas på små rum

Men skal man til julefrokost har Sundhedsstyrelsen lagt de her fine råd til på deres Facebook-side:

- Lad smitten blive hjemme. Spring julefrokosten over, hvis du er syg eller har symptomer.

- Planlæg festen - fordel jer fx i flere rum, på etager eller i mindre afdelinger. Mange mennesker i små rum er en dårlig idé.

Husk (hånd)-sprit

- Slip julefimsen ud – luft ud og skab gennemtræk, gerne efter hver ret. Jo flere, I er, jo mere skal I lufte ud.

- Vask hænder tit eller brug håndsprit.

