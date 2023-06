Afslører: Rigeligt med grøn strøm

Dan Jørgensen plan om en energiø til 200 milliarder holdt ikke. Den nye minister Lars Aagaard får ros, for at sætte projektet på pause

- Hatten af for ministeren, der endnu en gang får afværget en katastrofe for danskernes penge.

Sådan siger Peter Mogensen, direktør for tænketanken Kraka Advisory, til Energiwatch.dk om den danske energiø-plan, der er nu er sat på pause.

For som du ret sikkert ved, hvis du har læst nationen! siden maj 2021, hvor nationens! energirevsere Ib og Søren kritiserede energiø-projektet sønder sammen, halter økonomien ganske gevaldigt.

I Klimaministeriet formulerer man årsagen til at sætte ø-byggeriet på pause, sådan her:

- Regnebrættet er gjort op for det nuværende Energiø Nordsø-koncept, og økonomien er udfordret.

- Det er .... et koncept, der har været under udvikling... , og som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen sammen med statens rådgivere og øvrige samarbejdspartnere løbende bliver klogere på.

- Energistyrelsen skønner, at de statslige omkostninger til det nuværende projekt samlet set er over 50 mia. kr.

Danmark har rigeligt

- Projektet er således langt fra at være rentabelt, hvilket er en klar betingelse for projektet i de politiske aftaler, skriver Klimaministeriet således i dag. Ministeriet beroliger samtidig de danskere, der går op i at deres strøm er såkaldt 'grøn':

Vild onsdag: 35 kr. for én kilowatt-time

- Danmark har rigeligt med grøn strøm i årene, der kommer, skriver ministeriet og peger på, at der efter planen skal stilles masser af vindmøller op i de danske farvande de næste år.

Regeringen har brug for at tænke sig om

Nyheden om at Danmark lige venter lidt med at bruge 200 milliarder på at bygge en ny ø i Nordsøen bliver modtaget med forståelse i Green Power Denmark:

- Det (er) helt forståeligt, at regeringen har brug for at tænke sig om og inddrage Folketinget i beslutningerne, skriver brancheorganisationens direktør for vedvarende energiproduktion Thomas Aarestrup Jepsen. På Altingets Facebook-profil har en profil, der kalder sig 'Stop klimahysteriet' fået 11 likes for den her:

Brug pengene på a-kraft

- Måske fornuften er ved at indfinde sig, og flere snart gennemskuer, at den 'grønne' omstilling er et kæmpe blålys, lyder det.

På Ekstrabladets Facebook-profil har Torben L. fået fem likes for her:

- Så brug pengene til at bygge a-kraft værker, skriver Torben.

Ifølge Energinet var der grøn strøm i de de danske stikontakter lidt over 6000 timer det seneste år. Det svarer til 253 dage, men hvad siger du?

