Afsløret: Flex-chauffør ser film mens han kører

Movia Flextrafik har kendskab til syv kundeklager, som omhandler kritik af at chaufførerne fra Flextrafik har set film eller andet under kørslen. Leif har skrevet en af dem.

- Hej!

- Jeg kører flex.

- Og jeg har hørt fra mange af mine kunder i bilen, at de ofte ser, at chauffører ser film eller lignede, mens de kører.

- Det er ofte ældre og syge mennesker, som ikke orker at klage.

Min søn filmede chaufføren

Sådan skriver Leif R til nationen! om trafiksikkerhed i flex-bilerne - og problemet med at klage, hvis man ikke har beviser. Der er nemlig sket det, at flex-Leifs søn på 16 år - som selv bruger flexkørsel, fordi han går på et gymnasium, der ligger 25 kilometer væk - også har bemærket, at der er gang i chaufførens mobil, selv om fokus burde være på kørslen. Og sønnen har taget billeder.

Leifs brev - som Movia har set og reageret på - fortsætter nemlig således:

- Min søn på 16 kører også med flex, og jeg har allerede klaget en gang til Movia ang. en chauffør. Vognmanden svarede tilbage, at chaufføren var blevet fyret, men hvem kontrollerer det??

- For et par uger siden kørte han en tur igen og tog billeder af forløbet.

- Sagen blev anmeldt til Movia (og til politiet).

- Politiet har intet svaret på min skriftlige anmeldelse, men Movia har sendt dette svar.

Der skal da ske mere

- Men. Det er da ikke nok, bare at love, at det ikke gentager sig.

- Der skal da ske noget mere, skriver Leif, og nationen! har bedt Movia forklare, om de selv synes de har behandlet klagen korrekt. Og det svarer Movias direktør for kommerciel og kunder, Camilla Struckmann på sådan her:

Movia: Vi tager skarpt afstand

- Lad os indledningsvis slå fast, at der bestemt ikke må ikke herske tvivl om, at chaufførerne som kører for Movia skal køre ordentligt – og at færdselsloven til enhver tid skal overholdes.

- Movia tager således skarpt afstand fra den pågældende chaufførs opførsel.

- Det er utvetydigt, både i chaufføruddannelsen og i vores løbende dialog med vores operatører, som har chaufførerne ansat, at agtpågivenhed og sikkerhed går frem for alt andet i jobbet som chauffør.

Vi er dialog med operatøren

- I situationer, som den vi har svaret på i klagen, følger vi op på klagen med det samme via dialog med operatøren, understøttet af det materiale, som er fremsendt i forbindelse med klagen.

- Det er også sket i denne sag.

- Det er op til den enkelte operatør, som chaufføren er ansat hos, at beslutte hvilke konsekvenser det skal have for chaufføren, skriver kundedirektøren, der også kan oplyse, at Movia Flextrafik til dato har kendskab til syv kundeklager, som omhandler kritik af at chaufførerne fra Flextrafik har set film eller andet under kørslen.