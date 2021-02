Aftale om svenske bryster forarger

- Jeg synes det er stærkt kritisabelt og meget forargeligt, at en læge, som burde vide bedre i disse Corona tider, i mine øjne gambler med patienters og andres helbred ved at forsøge at omgå gældende rejserestriktioner og sanktioner.

- På begge sider af sundet.

- At man udsteder et ’rejsedokument’, som skal få læseren til at få den opfattelse at det skulle være i overensstemmelse med både det svenske justitsministerie og den svenske politimyndighed får alle mine alarmklokker til at ringe.

- Kan nationen! ikke undersøge, hvordan det kan lade sig gøre?

Danske klinikker er lukket

Sådan indleder H et brev til nationen! om en stor svenskejet skønhedsklinik med adresser i Sverige og København – og de operationer, de som man kan se på rejsekokumenterne overfor - gennemfører lige nu på danske kvinder.

H ønsker at være komplet anonym, da branchen er ret så lille, men hun synes, det er meget forkert, at klinikkens personale tager imod patienter i København, selv om andre klinikker er lukkede pga af corona-reglerne.

Men de har åbent fredag og søndag - i Danmark

nationen! har sendt Hs brev – og to ’rejsedokumenter' , som H har fået kendskab til – til klinikken og bedt dem svare på, hvordan de har fået lov til at sende patienter, der f.eks. skal have større bryster fra Danmark til Sverige, mens andre danskere bliver afvist på grænsen? Og hvor mange danskere de har opereret og haft til konsultation siden Sverige indførte indrejseforbud for danskere, der ikke bor eller arbejder i Sverige, d. 22. december.

Deres svar - eller rettere reaktion - kan du læse nedenfor. Hs brev fortsætter nemlig således:

- Citadelklinikken holder åben for konsultation i København for nye patienter som ønsker plastiske forskønnende operationer.

- De har f.eks. konsultation på fredag og på søndag mellem 10:00 og 12:30.

Klinikken: Operationerne kan ikke vente

- Dette til trods for at denne type af klinikker i Danmark er blevet pålagt at holde helt lukket, skriver H, og Citadelklinikken - der modtog brevet onsdag - har torsdag sendt dette foto af den seneste ændring af forordning (2020:1258) om indrejseforbuddet fra Danmark til Sverige.

Den er skrevet af det svenske justitsministerie, og i punkt 9. kan man læse, at personer fra f.ex. Danmark - som i Sverige skal gennemgå operation eller anden pleje som ikke kan vente - er undtaget for indrejseforbuddet.