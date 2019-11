Afviser diskrimination: Tosprogede fik fire millioner ekstra

Vi har tilført en hel del ekstra midler for at etablere et attraktivt skoletilbud, siger Dorte West, formand for Børne- og Familieudvalget i Herning, om den omdiskuterede skole, der har 64 elever, hvoraf de 63 er tosporgede.

- Vi konstaterer at Institut for Menneskerettigheder har klaget.

- Men vi er ikke enige i deres vurdering, og nu afventer vi, hvordan Ligebehandlingsnævnet ser sagen.

En velfungerende skole med glade børn

Sådan siger Dorte West, formand for Børne - og Familieudvalget i Herning Kommune i en udtalelse om den klage over kommunens måde at opldele elever på, som ligebehandlingschef fra Institut for Menneskerettigheder,Maria Ventegodt, onsdag indgav.

Klagen skabte en del debat (der blev f.ex. skrevet mere end 1300 kommentarer på nationen! og Ekstra Bladets Facebook), men kommunen kan slet ikke genkende påstanden om, at de er ude på at diskriminere de tosprogede elever:

- Vi følger udviklingen på Herningsholmskolen - Afdeling Holtbjerg tæt, og jeg har besøgt dem i flere omgange.

- Det vi, og jeg, oplever, er en velfungerende skole med glade børn og medarbejdere.

Vi har tilført en hel del ekstra midler

- Det har aldrig været vores hensigt at stille nogle elever ringere end andre, og det har aldrig været vores hensigt at diskriminere nogen.

- Derimod har vi tilført en hel del ekstra midler for at etablere et attraktivt skoletilbud på Holtbjerg for indskoling og mellemtrin, siger Dorte West i udtalelsen på kommunens hjemmeside, og til BT siger Lone Krogh, leder på den omstridte afdeling, der har 64 elever, hvoraf de 63 er tosprogede, at hun oplever at forældrene er glade:

- Vi oplever glade børn.

Fire millioner kroner til nødvendig opmærksomhed

- Jeg har ikke set nogen indikationer på, at de er blevet dårligere fagligt eller sprogligt, siger hun Lone Krogh, der oplyser, at skolen netop har fået fire millioner ekstra i bevilling, så de kan have et særligt fokus på, at eleverne får den nødvendige opmærksomhed.