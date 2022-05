Afviser gæster: Ikke fair

- Som lille restauratør i indre København blev vi utroligt glade for at ordningen med udvidet udeservering blev vedtaget for i år.

- Vi har de to sidste somre nydt godt af den, og uden den havde vi ikke klaret os igennem corona krisen.

- Men regningen er der endnu, udskudte skatter og moms skal betales tilbage, så udsigten til endnu en sommer med udeservering gør at vi kan se lys for enden af tunnelen.

30 siddepladser udenfor

- Der blev åbnet for ansøgninger d. 9/5, og vi sad klar fra morgenstunden og sendte vores ansøgning ind samme minut.

- Vel at mærke den selv samme ansøgning der har været godkendt de sidste to år.

- Vi har 70 pladser indenfor, og cirka 30 siddepladser udenfor. De skulle åbne i morgen d. 1. juni.

Sådan skriver Sune H. til nationen! om at være top-klar til at tage imod udendørs gæster på det lille areal foran cafeen i den hyggelige snævre Badstuestræde – og så finde ud af, at han må sige nej til udendørsgæster, fordi kommunens sagsbehandlere ikke har behandlet hans ansøgning.

Sune har også sendt video af fuldt besatte borde som dokumentation - og han er så rasende over kommunens forsinkede sagsbehandling, at han synes alle i Danmark skal høre om det. Hans brev - som nationen! har bedt Københavns Teknik og Miljøforvaltning om at kommentere fortsætter nemlig således:

Men ingen bliver godkendt i tide

- Her til morgen, dagen før ordningen træder i kraft, ringer jeg ind for at høre status på vores ansøgning. Vi har intet hørt.

- Her er svaret, at ingen når at få godkendt deres ansøgning i tide, og at jeg kunne prøve at ringe tilbage i næste uge for at få opdatering på vores sag.

- Det er simpelthen ikke fair.

Og vi har ansat ekstra personale

- Vi har ansat ekstra personale, vi har bestilt transport af vores opbevarede møbler og blomster kasser.

- Alt sammen store udgifter, men nødvendige for at gøre tingene rigtigt ifølge de retningslinjer, der er for den midlertidige udeservering.

- Vi har gæster, der har ønsket bordreservation udendørs, da vi forventede at ansøgningen ville kunne nå at blive godkendt på de 3 uger der er gået, siden vi indsendte den. I Frederiksberg kommune er alle ansøgninger behandlet d.d, skriver Sune og nationen! har sprugt Københavns Teknik og Miljøforvaltning, hvornår han må stille sine borde op, hvorfor ansøgningerne ikke er behandlet endnu og om de vil straffe ham, hvis han stiller bordene op uden at have en godkendelse?

Og det svarer kommunen på sådan her:

Vicedirektør: Sagen er sendt til politiet i dag

- Der er mange restauratører, der ønsker at benytte ordningen med udvidet udeservering.

- Forvaltningen har derfor bestræbt sig på at få behandlet så mange ansøgninger som muligt siden d. 10. maj, hvor der blev åbnet for ansøgninger, og til ordningen åbner d. 1. juni.

- I den konkrete sag er der søgt om en udvidet udeserveringstilladelse d. 10. maj, og vi har i dag sendt sagen – samt en række andre sager - i høring hos Københavns Politi, fordi politiet skal give samtykke til brug af vejareal til udeservering, siger Lena Kongsbach, vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen, men hvad siger du?