Afvist asylbarn må kun få banan: Medarbejder nægter at give ham broccoli

Der er skrappe regler i cafeteriet i udrejsecenter Sjælsmark - også for de 5-årige. Ex-minister har set videooptagelse, hvor en dreng bliver nægtet kogte grøntsager, og kalder systemet for et 'monster'.

- Vi har skabt et monster når en dreng på 5 nægtes en kogt kartoffel på Sjælsmark.

- Vi vil gerne motivere afviste asylansøgere til at rejse hjem. Men er vi virkelig parate til at lade disse børn betale så høj en pris? Hvor er værdigheden? Hvor er medmenneskeligheden?

Sådan skriver ex-minister Mette Gjerskov på sin twitter-profil om en video, der viser en 5-årig syrisk dreng blive afvist, da han gerne vil have broccoli og kartofler i cafeteriet på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor han bor med 136 voksne og 114 andre børn. Beboerne må ikke selv lave mad.



På videoen - som du kan se på Politiken.dk - kan man se, at drengen i stedet for broccoli får en banan (og man kan læse, at han også har fået salat). Og man kan høre medarbejderne forklare, at reglerne siger, at det kun er småbørn, der må få kogte grøntsager. Og Mette Gjerskov er ikke den eneste, der er forarget over den strenge madpolitik:

- Vi er ret umenneskelige grænsende til det uhyrlige, skriver Lars N i en kommentar på ex-ministerens twitter.

De kan få en madpakke og rejse hjem

- De mennesker på det center er da ikke deres job værdige. Selvfølgelig skal ingen nægtes en kartoffel. Er de da helt rigtige velforvaret . Hvem H...... har ansat dem, lyder det fra Karin B samme sted, mens Ronnie H synes at forargelsen er en anelse hysterisk::

- Sosse tosse-ri.

- Vi skal behandle alle anstændigt, selvfølgelig. Men at hysteri over at et barn ikke kan få en bagt kartoffel i en kantine, på et sølvfad er at gå for langt.

- De skal jo rejse, så de kan få en stor madpakke med fra mig, intet problem der, skriver Ronnie.

Ombudsmanden: Se nærmere på børnenes mad

Ombudsmanden har i efteråret besøgt Sjælsmark flere gange og d. 20 december offentliggjorde han en rapport om de forhold, som de afviste asylsøgeres børn lever under på Sjælsmark.



I rapporten kan man bl.a . læse, at det ville være mere almenmenneskeligt og humanitært, hvis de ansvarlige myndigheder (det er kriminalforsorgen, der driver Sjælsmark) var lidt mindre skrappe, hvad angår maden:

- Det drejer det sig om åbningstider i cafeteriet, sammensætningen af den mad, der er til rådighed, skriftlig information om madudbuddet til børn, udlevering af køleskabe og mikroovne mv, skriver ombudsmanden, der dog overordnet ikke mener, at forholdene for børn i Udrejsecenter Sjælsmark generelt set kan antages at være i strid med hverken FN’s Børnekonvention, FN’s Torturkonvention eller art. 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Men hvad tænker du?

Det skriver ombudmanden om bespisningsordningen Ifølge kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen er udrejsecenteret forpligtet til at drive cafeteria og bespise beboerne tre gange dagligt. Udrejsecenterets cafeteria har åbent fra kl. 07.00 – 08.30 (morgenmad), kl. 11.00 – 12.30 (frokost) og kl. 17.00 – 18.30 (aftensmad). Døren til cafeteriet lukker et kvarter inden lukketid. Beboerne kan om morgenen tage brød med til hele dagen. Spisning skal som hovedregel foregå i cafeteriet, men det kan være nødvendigt, at beboerne får lov at tage maden med til deres bolig, f.eks. mellemmåltider til børn eller mad til en syg beboer. Udrejsecenterets måltider er tilpasset beboernes kulturelle, religiøse og aldersmæssige sammensætning. Måltiderne indeholder en blanding af danske og udenlandske retter. Udrejsecenteret opfordrer beboerne til dialog og tilbagemeldinger på måltiderne. Sundhedspersonalet i udrejsecenteret står for afdækning af særlige kostbehov hos beboerne, f.eks. som følge af diabetes eller glutenallergi. Små børn tilbydes den samme mad som de øvrige beboere. Herudover tilbydes de grød og vælling mv. samt bl.a. ekstra kogte grøntsager til frokost og aftensmad. Også større børn tilbydes samme mad som de øvrige beboere og herudover mulighed for i løbet af dagen at få tre mellemmåltider, som bl.a. består af frugt, brød og mælkeprodukter. Disse børn har ligeledes mulighed for at få madpakker, når de er i skole, ude af udrejsecenteret eller til en fritidsaktivitet. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at installere elektriske husholdningsapparater på værelset på grund af centerets cafeteriaordning. Der kan dog gives tilladelse til at have f.eks. køleskab. Besøgsholdet fik under besøgene det indtryk, at der blandt beboerne var usikkerhed med hensyn til madudbuddet til børn, og at der derfor kunne være behov for skriftlig information herom. En stor del af de familier og børn, som besøgsholdet talte med, ønskede forbedringer i bespisningsordningen. Det drejede sig navnlig om madens sammensætning (herunder til helt små børn), indholdet af skolebørnenes madpakker og børnenes mellemmåltider. Nogle ønskede længere åbningstid i cafeteriet om aftenen og henviste til, at børn har brug for at spise oftere og ikke altid er sultne på bestemte tidspunkter. Sundhedspersonalet mente af samme grund, at der var børn, der gik sultne i seng. Kilde: Ombudsmanden Vis mere Luk