Afvist: Masser af kontanter

Rigtig mange mindre erhvervsdrivende er nødt til at bede kunderne betale kontant, fordi de ikke kan få en erhvervskonto. Men nationen! har fået et tip

- Hej.

- Jeg stod i præcis samme problem som Sigurd, indtil jeg faldt over Lunar.

- De tog mig ind uden at blinke….



Sådan skriver Silas K til nationen! efter at have læst om kromutter Aja og taglægger Sigurds erhvervskonto-problemer.

Mange læsere kender problemet

Og i nationen!-afstemningen som mere end 5500 læsere har deltaget i, svarer mere end halvdelen, at de kender en, der ikke kan få en erhvervskonto. Og Silas' brev fortsætter nemlig således:

- De andre banker sagde meget direkte, at da jeg jo ikk' skulle låne noget, så var jeg ikke interessant og blot en udgift for dem.

- Selvom de havde bunkevis af gebyrer på girokort, konto kort, overførsler osv. alt det papirsvineri, skriver Silas K. og på Ekstra Bladets Facebook-profil skriver Kim C, sådan her:

- Lunar Bank. Så er den skid slået.

Det kan vi godt genkende

nationen! har spurgt Lunar Bank, hvor mange erhvervskunder de har fået de seneste år – og om deres kunder er blevet afvist i andre banker. Og det svarer Lunar på sådan her:

- Den problematik genkender vi i høj grad.

- Vi har i dag over 15.000 erhvervskunder. Og vi hører fra flere selvstændige, der gerne vil være kunder, at det var svært at få en erhvervskonto i andre banker, skriver Lunar, der samlet har mere end 400.000 kunder – de 200.000 fik faktisk en konto i 2021.

Lovforslag om 'ret' til erhvervskonto på vej

Erhvervsministeren - Simon Kollerup - skriver, at han er på vej med et lovforslag om virksomheders ret til en såkaldt basal erhvervsbetalingskonto. En konto, som erhvervsdrivende bl.a. vil kunne bruge som Nemkonto og til at lave overførsler samt få adgang til netbank og betalingskort.

Erhvervsministeren planlægger at fremsætte lovforslaget om 'ret til en basal erhvervsbetalingskonto' i Folketinget i efteråret 2022, men hvad tænker du?

