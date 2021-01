Afvist med hjemmesyet mundbind

- Hej.

- Da jeg var ude på Herlev Hospital og hente noget medicin i går, havde jeg en lidt ubehagelig oplevelse omkring hospitalet.

- Jeg havde et sort stofmundbind på, og så fik jeg at vide, at hospitalet har en regel om, at de skal være blå.

- Det, synes jeg, er forkert, og noget, som ikke hører hjemme i Danmark.

Et fint syet mundbind af stof

Sådan skriver NF til nationen! om de mundbind, han godt kan lide at have på - og de blå mundbind, han ikke kan lide at have på, da hans hud 'slår ud', når han bruger dem. FN ønsker ikke at stå frem med navn, da han er bange for, at det kan have indflydelse på den behandling og hjælp, han får med sin sygdom, men nationen! kender hans fulde navn. Hans brev - som Herlev Hospital kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Jeg går med et fint syet stofmundbind, men det var vagterne temmelig ligeglade med.

- En regel er en regel, fik jeg at vide, så jeg måtte skaffe mig et i blå, for at bevæge mig rundt på sygehuset i går.

- Jeg ved at der er den slags regler i Tyskland, men jeg ikke hørt vores regering melde sådan en 'blå mundbindsregel' ud.

Ender med vi skal have ti forskellige

- Og hvis der bliver lavet sådan nogle regler, ender det jo med, jeg skal gå med ti forskellige mundbind, når jeg skal ud og handle.

- Nogle vil have sorte, andre vil have røde, nogle vil have blå osv, skriver FN, der synes, det er noget rod, men det synes Herlev Hospital slet ikke:

Alle kan få et blå bind gratis

- Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for mundbind, og alle patienter kan få udleveret engangsmundbind på hospitalet, hvis de kommer uden, eller hvis de har et stofmundbind på.

- Man kan få det udleveret ved ankomst til en afdeling eller i Informationen, så der må være sket en misforståelse.

Og vi vil gerne hjælpe ham med medicinen

- Borgeren er selvfølgelig meget velkommen til at henvende sig til os eller afdelingen, hvis vi skal hjælpe ham med at få fat i medicinen, eller tale med ham om, hvordan han gør næste gang, han kommer til hospitalet, skriver hospitalet, der beder FN og andre, der er interesserede i at læse mere om mundbindsregler her