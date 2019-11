Afvist: Nu gør folk grin med bilejer med kastanje-buler

- Jeg vil her gerne advare alle:

- Bl.a. pga. tyngdekraften, vejret mm. falder kastanjerne altid ned fra træet på et tidspunkt.

Sådan skriver Jette M i en kommentar på TV2 Lorrys Facebook-profil, om en bilejer, der bad kommunen betale 6000 kr, fordi hans bil var blevet ridset af nedfaldne kastanjer fra et kommunalt ejet træ.

Se også: Parkerede under kastanjetræ: Kommunen skal betale for buler

Kommentaren har fået hele 55 storgrinende smileys og Jan - der også undrer sig over mandens krav, der netop er blevet afvist - har fået 25:

Fugleklatter fra fugle i et kommunalt træ?

- Hvad havde han regnet med?

- At kommunen også skal betale for vask af hans bil, fordi nogle fugle har skidt på hans bil fra grenene i et kommunalt træ.

- Det er sgu endnu ikke forbudt at tænke selv, skriver Jan, mens Bente nøjes med at glæde sig over, at kommunen nu har afvist hans krav med ordene:

'Stab Jura (juridisk enhed i Københavns Kommune, red.) vurderer således, at ulemperne i form af nedfald af kastanjer ikke overstiger, hvad der er sædvanligt på det sted, hvor din bil holdt parkeret. Den naboretlige tålegrænse er derfor ikke overskredet.'

Skal ikke blive som i USA

- Dejligt at han fik afslag.

- Ellers bliver det som i USA hvor alt bare kan og skal erstattes fordi man er en klaphat og ikke tænker selv, skriver Bente, mens Mads M synes at de mange grinende smileys er ilde anbragt:

- I frygt for at skulle ud i en længere diskussion med et helt hold af tastaturkrigere synes undertegnede at det er sindssygt så mange smålige og intetsigende kommentarer, der kommer om mandens intelligens.

Bemærk at der er flest grine-smileys

Åndssvagt ikke at prøve

- I aner jo intet om denne mand, han kunne jo for et eksempel være langt bedre uddannet end jer samt have et større indblik i dansk lovgivning.

- Hvis dette er tilfældet og han har retten på sin side, ville det så ikke være åndssvagt ikke at få kommunen til at betale selvrisikoen, skriver Mads, men hvad synes du?