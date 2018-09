Aha: Krænket mexicansk studerende stopper Mexico-fest på universitet

- Tænk at rejse til den anden ende af verden, få en gratis uddannelse og så klager man over sådan noget ligegyldigt bavl!



- De krænkelses-parate skyder sig selv i foden, fordi de bruger følelser som vægtige argumenter imod hvadsomhelst!



- Man bliver så træt .

Mexikaner klagede over Mexico-fest

Sådan skriver Jens A i en af de 29 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om at Københavns Universitet har grebet ind over for intro-fester med krænkende temaer: Mexiko-tema-festen er således lavet om til en hatte-fest, og indianer-tema-festen er ændret, så temaet nu er Det vilde vesten'.

Det er ifølge avisen i dag klager fra tre nye studerende, hvor af den ene kommer fra Mexico, som har fået universitetsledelsen til at reagere bare to dage før rusturen. Men stod det til de fleste af de Politiken-læsere, der er gået til tasterne, skulle man have handlet helt anderledes:

- Smid de 3 'krænkede' ud, så kan de leve helt uforstyrret af omverden og andre mennesker.

Ud med klagerne så de andre kan more sig

- Og alle andre studerende kan more sig som de har lyst til, skriver Diana j i en anden kommentar, og Jon H-M, der er kandidatstuderende på universitets jura-fakultet, har forfattet et lang forsvar for både mexikaner og indianer fester:

- Denne form for identitetspolitik, der forsøger at fratage den enkelte sine udfoldelsesmuligheder og reducerer den enkelte til vedkommendes hudfarve, er mindst lige så racistisk som den diskrimination, Front (en studenterorganisation, der er glade for at ledelsen har grebet ind red) påstår at ville beskytte folk mod.

Ethvert voksent menneske må leve med krænkelser*

- Ethvert voksent menneske må leve med at blive krænket og udfordret på sin holdninger og verdenssyn i et liberalt demokrati, især på universitetet, som stolt bryster sig af at være vores samfundets ypperste uddannelsesinstitution. Dette er det frie samfunds adelsmærke.

- KU må tage sig sammen, vågne fra sin intellektuelle dovenskab, leve op til sin betegnelse som universitet og droppe krænkelsesmanien.

- For hvis man ikke kan blive udfordret på sine holdninger og overbevisninger på universitet, hvor så?, skriver Jon bl.a, men hvad tænker du?

Ville du klage, hvis du skulle til fest med 'dansker', 'viking' eller 'kartoffel'-tema på et universitet i udlandet? Og hvilket tema, ville få dig til til at klage?