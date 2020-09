Ahmed savner disciplin i skolen

- Endelig!

- For en gangs skyld en der rammer hovedet på sømmet.

- Integration i Danmark står og falder medfFolkeskolen. Og falder den der, så ryger den i resten af samfundet.

En mur for folk med indvandrerbaggrund

- Folkeskolen er i dag designet til en elev med en baggrund og nogle forudsætninger og underforståede normer og værdier, som er en mur for de fleste med indvandrerbaggrund.

- Fiks det. (Gen)indfør respekt, rammer og disciplin - så løser man 90% af alle problemer med integration i Danmark.

Forældrene har også en rolle

Sådan skriver Ahmed M i en af de mest populære af de 225 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil til et debatindlæg om netop folkeskolens rolle i integrationen, skrevet af Rachid Abdu Moutiq.

Rachid - der selv har været en rod - skriver at 'en stor del af os drenge har brug for noget mere håndfast, noget mere konkret at forholde os til'. Og at folkeskolen 'mangler evnerne til at håndtere en ret stor gruppe drenge med det præcis samme adfærdsmønster: udadreagerende og konfliktsøgende'. Og den er Ahmed altså helt med på:

- Jeg siger ikke, at skolen er det eneste sted, der skal opdrages eller at forældrene ikke har en rolle. Begge dele er selvfølgeligt forkerte.

Simpel respekt og disciplin

- Men hvis man ikke tilpasser folkeskolen til de realiteter der er, så bliver vi ved med at tabe generation efter generation på gulvet og at de ressourcestærke flytter deres børn til privatskoler og så forlænger vi jo udelukkende problemet.

- Og det handler ikke om at gå tilbage til den sorte skole.

- Vi skal ikke genindføre spanskrør eller at elever skal stå i skolegården i timer, hvis de ikke har lavet matematik.

- Men simpel respekt og disciplin, skriver Ahmed, men hvad tænker du?