Aktion i Nordsøen: Verdens største

Det store danske gasfelt Tyra er lukket pga. af renovering. Åbningen er blevet forsinket et år pga. corona, men i søndags gik 'installationskampagnen' af de nye platforme endelig i gang

- Fantastisk.

Sådan skriver Erik K. i en kommentar på energigiganten Totalenergies' Facebook-profil om de tre 3485 tons tunge brøndhoved- og stigrørsplatforme, der med hjælp fra kranskibet Sleipnir blev installeret på gasfeltet Tyra Vest i søndags.

Ligner legetøj

Der er 260 personer ombord på det 220 meter lange og 102 meter brede Sleipnir, der er verdens største kranskib. De to kraner kan løfte en vægt på op til 20.000 tons, og viceprojektdirektør for Totalenergies EP Danmark Lars Bo Christiansen siger, at installationen er forberedt i årevis:

- Det, der kan ligne at flytte rundt på legetøjsblokke, er faktisk en meget kompleks opgave, som kræver mange års forberedelse og den højeste præcision under udførelsen.

Foto: Totalenergies Danmark

Nærmere færdiggørelsen

- Med installationen af brøndhoved- og stigrørsplatformene til Tyra Vest tager vi hul på forårets installationskampagne.

- Det vil bringe os et vigtigt skridt nærmere færdiggørelsen af Tyra 2 – Danmarks nye knudepunkt for naturgas, siger direktøren, og på Totals Facebook-profil glæder Henrik G sig:

- Fedt, og få så gang i de pumper, skriver Henrik.

Tyrafeltet er planlagt til at åbne næste sommer, og flere politikere og ret mange nationen!-læsere synes, tempoet burde sættes op, men hvad siger du?

