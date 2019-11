Aktivist vil smadre stoppested: Går ikke som planlagt

- Rejs din stemme mod regeringen, ikke dit lands skattebetalte værdier.

- Folk skal have lov til protestere mod en forkert politik.

- Men skatteydere skal respekteres.

'Det er da umuligt det her'

Sådan skriver Manjit N i en Facebook-kommentar om de tildækkede aktivister, der i lørdags gik i gang med at smadre et bustoppested, da de gule veste markerede et-årsdagen for protesterne mod regeringen i Paris.

Arrêt de bus : 1 - Gilet Jaune : 0pic.twitter.com/BQAJmYOleS — ChaLiciousNovember 16, 2019

Men selv om adskillige aktivister gik til angreb på det stillestående busskur - og brugte jern-stænger, sten og egne kroppe - måtte de give op.

Telefonskærme?

- Men det her er da umuligt, siger en af bøllerne på vej væk fra det standhaftige skur, og på nettet bliver der nu spekuleret i, om videoen er en skjult reklame for panzerglas-busstoppesteder og hvad man ellers ville kunne bruge så hårdt glas til:

- Hvorfor laver de ikke telefonskærme af den slags glas, spørger brugeren bagoffishstix på Imgur.com således, men hvad tænker du?