Akut-drama: Sendt hjem med brækket ryg

Hun kom i ambulance, bestilt af vagtlægen, men blev bedt om at sætte sig på en stol da hun kom til Akutmodtagelsen. Og så blev hun sendt hjem, selv om hun havde et brud i ryggen. Nu er Vibeke inviteret til samtale

- Hej.

- Jeg fik et vrid i ryggen d. 20 januar, og det blev værre og værre.

- D. 23 januar ringede jeg så til vagtlægen, kl. 16.00 og da han ankom 22.30, indlagde han mig straks på Hvidovre med ambulance.

- Men her blev jeg sat på en stol, og sygeplejersken sagde, at det kunne de ikke gøre noget ved!

- Lægen sagde det samme, og så sendte de mig hjem med morfinpiller..... kl 3.30 om natten!

Smertehelvede

Sådan indleder Vibeke K. på 72 år et brev til nationen! om de smerter hun havde – og den i hendes øjne rystende ligegladhed, hun blev mødt på Hvidovre akutmodtagelse i januar. Vibekes smerter fortsatte nemlig, og hendes egen læge sendte til røntgen d. 15. februar. Og her viste det sig, at hendes ryg var brækket.

Nu håber hun at det her brev – som Hvidovre kommenterer nedenfor – kan forhindre, at andre havner i samme situation:

Annonce:

- Jeg har levet i et smertehelvede – som jeg måske havde undgået, hvis de havde scannet mig første gang. Og som jo idet mindste kunne have været tre uger kortere.

Ikk' i orden - sgu

- Det er sgu’ ik’ i orden, skriver Vibeke, og nationen! har spurgt Hvidovre, hvor ofte de sender folk med brækket ryg hjem med piller – og om de selv synes de har givet Vibeke en god behandling? Og det svarer de på sådan her:

- Vi er kede af at høre, at Vibeke K. har haft en dårlig oplevelse på Akutmodtagelsen.

- Vi vil gerne tale forløbet igennem og høre, om der er noget, vi kan lære eller bliver klogere af.

Hun kommer til samtale: Det ser vi frem til

- Derfor har vi i ledelsen af Akutmodtagelsen indkaldt patienten til en samtale her hos os, og det har hun sagt ja til.

- Når det handler om et patientforløb, vil vi gerne tale direkte med patienten i stedet for at diskutere helbredsforhold gennem medierne, så vi ser frem til at være i dialog og lytte, skriver ledelsen i Akutmodtagelsen Hvidovre Hospital, men hvad siger du?