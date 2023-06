Akut grise-krise: 700 slagtere ramt

Danish Crown-slagteriet i Sæby skulle have lukket 14. juli - men der mangler faktisk så mange grise, at fredag 23. juni bliver sidste slagtedag

- Flere og flere landmænd sender grise til Tyskland til slagtning.

- Der er grise nok. Men ud af landet.

- Klima og min bare røv.

425.000 i løn: Svært

For få grise - for mange slagterier

Sådan skriver Klaus B. i en af de 62 kommentarer, der er skrevet på TV 2 Nords Facebook-profil om de 691 fyrede slagteriarbejde i Sæby, der nu er sendt hjem tre uger før tid.

For indtil i dag var det planen, at fredag 14. juli skulle være sidste arbejdsdag for medarbejderne på Danish Crowns slagteri i Sæby. Men antallet af grise til slagtning er nu så lavt, at Danish Crown ikke behøver slagteriet i Sæby:

- Det viser jo desværre meget tydeligt, hvorfor vi så os nødsaget til at indstille slagteriet i Sæby til lukning.

Annonce:

- Der er simpelthen ikke slagtegrise nok i Danmark til at holde alle vores slagterier i gang, siger Per Laursen, produktionsdirektør i Danish Crown i en pressemeddelelse, men Klaus B. er ikke den eneste, der undrer sig over, at danske grise bliver sendt til Tyskland:

Tjente 40.000: Slagter-John vil være sosu

Tyskerne betaler mere

- De suser lige over grænsen. Tyskerne giver åbenbart mere.

- Forstår godt bønderne. Forstår ikke systemet, skriver Manse D. således i en anden kommentar, mens Lene B. mener, at 'det er sådan, man vil have det':

- Vores dyrehold skal afskaffes og verdens bedste landbrugsjord skal beplantes med solceller.

- Jow, jow, skriver hun, men hvad siger du?